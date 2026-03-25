Орбан заявив про зупинку газу з Угорщини до України
Київ • УНН
Угорщина зупиняє надходження газу та блокує кредит ЄС на 90 мільярдів євро через нафтопроводу "Дружба". Віктор Орбан вимагає відновлення поставок.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про зупинку надходження газу з Угорщини в Україну, пише УНН.
Доки Україна не постачатиме нафту, вона не отримуватиме газ з Угорщини
Він супроводив такий крок заявою про "захист енергетичної безпеки Угорщини", пообіцявши "зберегти захищену ціну на бензин та знижену ціну на газ".
Доповнення
Ситуація з призупинкою нафтопроводу "Дружба" після російського удару призвела до того, що Угорщина продовжує блокувати кредит ЄС для України у 90 мільярдів євро та нові санкції проти росії, доки поставки через "Дружбу" залишаються призупиненими. Напередодні саміту лідерів ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який наступного місяця зіткнеться зі своїм найскладнішим передвиборчим випробуванням після 16 років перебування при владі, заявив у Facebook, що "якщо немає нафти, то немає й грошей".
Орбан на саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України і заперечив зв'язок із виборами - Politico19.03.26, 16:52 • 32421 перегляд