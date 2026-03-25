Орбан заявил об остановке газа из Венгрии в Украину
Киев • УНН
Венгрия останавливает поступление газа и блокирует кредит ЕС на 90 миллиардов евро из-за нефтепровода "Дружба". Виктор Орбан требует возобновления поставок.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об остановке поступления газа из Венгрии в Украину, пишет УНН.
Пока Украина не будет поставлять нефть, она не будет получать газ из Венгрии
Он сопроводил такой шаг заявлением о "защите энергетической безопасности Венгрии", пообещав "сохранить защищенную цену на бензин и сниженную цену на газ".
Дополнение
Ситуация с приостановкой нефтепровода "Дружба" после российского удара привела к тому, что Венгрия продолжает блокировать кредит ЕС для Украины в 90 миллиардов евро и новые санкции против россии, пока поставки через "Дружбу" остаются приостановленными. Накануне саммита лидеров ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в следующем месяце столкнется со своим самым сложным предвыборным испытанием после 16 лет пребывания у власти, заявил в Facebook, что "если нет нефти, то нет и денег".
