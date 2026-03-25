Україна зможе забезпечити необхідні обсяги газу - МЗС про погрози Орбана

Припинення постачань газу з Угорщини не вплине кардинальним чином на Україну, але водночас Будапешт ризикує втратити значні доходи. Про це під час брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.

"Я спілкувався з нашими профільними відомствами, і можу вам підтвердити, що станом на зараз не припинений цей імпорт з Угорщини. Якщо прем’єр-міністр Орбан вирішить його припинити, вважаємо, що єдиним наслідком цього буде позбавлення економіки Угорщини, і угорців понад мільярдів доларів, які Угорщина отримала, наприклад, за минулий рік", - сказав Тихий.

Він наголосив, що єдиний наслідок того, що Угорщина припинить постачання газу до України, буде те, що Орбан забере цей мільярд доларів в угорців.

"Це його справа, якщо він хоче це робити. Україна має на сьогодні необхідні обсяги газу і знає, звідки їх отримати - навіть у разі припинення постачання з Угорщини. Україна, на відміну від Угорщини, є диверсифікованою країною і свого часу вжила необхідних заходів, щоб постачання енергоресурсів було диверсифікованим", - додав Тихий.

Угорщина зупиняє надходження газу та блокує кредит ЄС на 90 мільярдів євро через нафтопровід "Дружба". Віктор Орбан вимагає відновлення поставок.