В Иране заявили, что будут взимать плату за услуги, а не пошлины, в Ормузском проливе
Киев • УНН
Иран планирует взимать плату за услуги безопасности и навигации в Ормузском проливе. Также сообщается о прогрессе в мирных переговорах с США.
Иран заявляет, что будет добиваться введения платы за услуги для судов, пересекающих Ормузский пролив, в обмен на обеспечение безопасности судов, а не транзитных сборов, передает УНН со ссылкой на CNN.
Иран "не стремится взимать плату за проход, транзитные пошлины или платежи за транзитные права", — заявил заместитель министра иностранных дел страны Казем Гарибабади в интервью полуофициальному иранскому изданию "Мехр" в четверг.
Вместо этого страна будет добиваться компенсации за услуги, предоставленные совместно с Оманом, включая помощь в навигации, поисково-спасательные операции, обеспечение безопасности и охрану окружающей среды в случае загрязнения, сказал чиновник.
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Стратегический водный путь "полностью находится в территориальных водах Ирана и Омана", добавил Гарибабади, отметив, что эти правительства обладают суверенитетом над проливом "в соответствии с международным правом и морским правом".
Заместитель министра иностранных дел заявил, что разрабатываемые договоренности будут соответствовать международному праву, но признал, что "они не на 100% удовлетворят некоторые страны".
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Состояние американо-иранских переговоров: Гарибабади заявил о "значительном прогрессе" в работе над проектом текста мирного соглашения с США, но отказался назвать сроки потенциальной сделки.
"Я действительно не могу назвать вам сроки на данном этапе… Мы завершим работу над текстом, который будет отвечать и обеспечивать наши интересы", — сказал он.
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