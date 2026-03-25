Ни один из доводов не поколебал выводы суда первой инстанции - Генпрокурор о подтверждении в апелляции пожизненного Косову за убийство подростка на фуникулере

Киевский апелляционный суд подтвердил законность приговора Артему Косову – пожизненное лишение свободы за убийство 16-летнего Максима Матерухина. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и добавил, что "Максима невозможно вернуть, но справедливое наказание для убийцы – это наш долг перед семьей погибшего и гарантия того, что закон один для всех", передает УНН.

Апелляционная жалоба стороны защиты относительно переквалификации преступления на убийство по неосторожности отклонена. Суд повторно исследовал доказательства, на которых настаивали адвокаты Косова. Ни один из доводов не поколебал выводы суда первой инстанции - сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, более того, повторно исследованные доказательства лишь подтвердили, что конфликт был спровоцирован обвиняемым, его действия носили агрессивный и хулиганский характер, а телесные повреждения потерпевшего – прямое следствие целенаправленных действий Артема Косова.

Во время событий на территории Киевского фуникулера ни Максим Матерухин, ни его друзья не оскорбляли и не унижали Артема Косова или других присутствующих. Они не проявляли никакой неприязни или враждебности к кому-либо из пассажиров и тем более – к осужденному. При этом статус военнослужащего УГО и состояние алкогольного и наркотического опьянения лишь повышают степень ответственности перед обществом - добавил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что назначенное судом наказание в виде пожизненного лишения свободы является справедливым, обоснованным и соответствует тяжести преступления.

Речь идет о безвозвратно утраченной жизни ребенка. Невозможно убить ребенка и надеяться после этого на легкое наказание. Максима невозможно вернуть, но справедливое наказание для убийцы – это наш долг перед семьей погибшего и гарантия того, что закон один для всех. Спасибо всем, кто боролся за справедливость во имя светлой памяти невинной жертвы жестокости. Работаем дальше - резюмировал.

Контекст

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

22 сентября Шевченковский райсуд Киева назначил пожизненное заключение Артему Косову за убийство Матерухина на фуникулере. Прокуратура просила высшую меру наказания для обвиняемого. Тогда Генпрокурор Руслан Кравченко заявлял, что сторона обвинения по делу убийства подростка на столичном фуникулере готова к апелляции.

Дополнение

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения, иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.

