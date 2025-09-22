"У нас впевнена позиція": Кравченко заявив про готовність до апеляції у справі вбивства підлітка на фунікулері

$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 8452 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 15646 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 31534 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 34309 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 22827 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 36985 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 22744 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33389 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47635 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video22 вересня, 04:41 • 16310 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 27668 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 12284 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 14312 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 10878 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 14398 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 15658 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 31551 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 34323 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 36993 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 14401 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 6528 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 27734 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 82687 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 105479 перегляди
Financial Times
Дія (сервіс)
The New York Times
Bild
ChatGPT

"У нас впевнена позиція": Кравченко заявив про готовність до апеляції у справі вбивства підлітка на фунікулері

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про готовність сторони обвинувачення до апеляції у справі вбивства підлітка на столичному фунікулері. Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення ексспівробітнику УДО Артему Косову за вбивство 16-річного хлопця.

"У нас впевнена позиція": Кравченко заявив про готовність до апеляції у справі вбивства підлітка на фунікулері

Сторона обвинувачення у справі вбивства підлітка на столичному фунікулері, готова до апеляції. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко після засідання суду, на якому оголосили вирок ексспівробітнику Управління державної охорони Артему Косову, передає кореспондент УНН.

У нас стійка позиція, ми готові до апеляції, до касації. Будемо добиватись, щоб погодили цей вирок, який був у першій інстанції. Я вважаю, що у нас впевнена стійка позиція, доведена не просто на словах, а самими доказами

- заявив Кравченко.

Доповнення

Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення ексспівробітнику УДО Артему Косову за вбивство 16-річного хлопця на фунікулері. Прокуратура просила найвищу міру покарання для обвинуваченого.  

Генпрокурор наголосив, що кожен, хто вчинив вбивство або зґвалтування неповнолітнього, повинен отримати довічне ув'язнення.

Збиття жінки прокурором у Києві: Генпрокурор розповів, що особисто представлятиме обвинувачення 22.09.25, 16:19 • 578 переглядiв

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Київ