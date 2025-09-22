"У нас впевнена позиція": Кравченко заявив про готовність до апеляції у справі вбивства підлітка на фунікулері
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про готовність сторони обвинувачення до апеляції у справі вбивства підлітка на столичному фунікулері. Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення ексспівробітнику УДО Артему Косову за вбивство 16-річного хлопця.
Сторона обвинувачення у справі вбивства підлітка на столичному фунікулері, готова до апеляції. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко після засідання суду, на якому оголосили вирок ексспівробітнику Управління державної охорони Артему Косову, передає кореспондент УНН.
У нас стійка позиція, ми готові до апеляції, до касації. Будемо добиватись, щоб погодили цей вирок, який був у першій інстанції. Я вважаю, що у нас впевнена стійка позиція, доведена не просто на словах, а самими доказами
Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення ексспівробітнику УДО Артему Косову за вбивство 16-річного хлопця на фунікулері. Прокуратура просила найвищу міру покарання для обвинуваченого.
Генпрокурор наголосив, що кожен, хто вчинив вбивство або зґвалтування неповнолітнього, повинен отримати довічне ув'язнення.
