Збиття жінки прокурором у Києві: Генпрокурор розповів, що особисто представлятиме обвинувачення
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко представлятиме обвинувачення у справі колишнього працівника прокуратури Андрія Молочного, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну ДТП у Києві. Молочний, головний спеціаліст прокуратури, наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця події.
"Наш працівник, на жаль, здійснив наїзд на жінку. Я буду представляти потерпілу, представляти сторону обвинувачення в цій справі", – заявив Кравченко.
Контекст
У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали в результаті й ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.
Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле. Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному.
ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".
16 вересня Шевченківський районний суд Києва продовжив до 20 жовтня арешт колишньому працівнику прокуратури Андрію Молочному.
