Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Молочному

$41.230.05
48.500.10
ukenru
12:18 • 4342 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 13900 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 25585 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 16263 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 26412 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 27636 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 14852 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 33087 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23268 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 59923 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
26%
749мм
Популярнi новини
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 8834 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 14959 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 22555 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 27442 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 11973 перегляди
Публікації
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 3994 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 25585 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 26412 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 27636 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 33088 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 6374 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 43547 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 42834 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 47664 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 52972 перегляди
Актуальне
The New York Times
Північний потік
БМ-30 «Смерч»
Свіфт
Шахед-136

Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Молочному

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 20 жовтня арешт колишньому працівнику прокуратури Андрію Молочному, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну ДТП. Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Молочному

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 20 жовтня арешт колишньому працівнику прокуратури Андрію Молочному, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну ДТП у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід колишньому працівнику прокуратури, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП, внаслідок якої загинула 61-річна жінка. Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 20 жовтня 2025 року 

- інформує прокуратура.

Зазначається, що старшим групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні є Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Підозрюваного, який на момент вчинення смертельної ДТП був державним службовцем, за результатами службового розслідування звільнено з органів прокуратури.

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2025 року він виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром. Від отриманих травм постраждала померла. Водій після наїзду на пішохода намагався втекти з місця аварії. Результат його обстеження показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.

Контекст

У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали в результаті й ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.

Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.

Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному. 

ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Руслан Кравченко
Київ