Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Молочному
Київ • УНН
Шевченківський районний суд Києва продовжив до 20 жовтня арешт колишньому працівнику прокуратури Андрію Молочному, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну ДТП. Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави.
Шевченківський районний суд Києва продовжив до 20 жовтня арешт колишньому працівнику прокуратури Андрію Молочному, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну ДТП у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід колишньому працівнику прокуратури, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП, внаслідок якої загинула 61-річна жінка. Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 20 жовтня 2025 року
Зазначається, що старшим групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні є Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Підозрюваного, який на момент вчинення смертельної ДТП був державним службовцем, за результатами службового розслідування звільнено з органів прокуратури.
Нагадаємо, ввечері 19 липня 2025 року він виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром. Від отриманих травм постраждала померла. Водій після наїзду на пішохода намагався втекти з місця аварії. Результат його обстеження показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.
Контекст
У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали в результаті й ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.
Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.
Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному.
ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".