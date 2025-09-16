$41.230.05
публикации
Эксклюзивы
Смертельное ДТП в Киеве: суд продлил арест экс-работнику прокуратуры Молочному

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Шевченковский районный суд Киева продлил до 20 октября арест бывшему работнику прокуратуры Андрею Молочному, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. Подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога.

Смертельное ДТП в Киеве: суд продлил арест экс-работнику прокуратуры Молочному

Шевченковский районный суд Киева продлил до 20 октября арест бывшему работнику прокуратуры Андрею Молочному, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения бывшему работнику прокуратуры, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибла 61-летняя женщина. Подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога до 20 октября 2025 года 

- информирует прокуратура.

Отмечается, что старшим группы прокуроров в этом уголовном производстве является Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Подозреваемый, который на момент совершения смертельного ДТП был государственным служащим, по результатам служебного расследования уволен из органов прокуратуры.

Напомним, вечером 19 июля 2025 года он выехал на пешеходную зону на улице Большой Васильковской и сбил женщину, которая шла по тротуару. От полученных травм пострадавшая скончалась. Водитель после наезда на пешехода пытался скрыться с места аварии. Результат его обследования показал 1,77 промилле алкоголя в крови при допустимых 0,2 промилле.

Контекст

В ночь на 20 июля в Киеве работник прокуратуры наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Нарушителя задержали в результате и им оказался главный специалист прокуратуры Андрей Молочный.

Женщина от полученных травм скончалась. Результат обследования водителя показал 1,77 промилле алкоголя в крови при допустимых 0,2 промилле.

Впоследствии Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному. 

СМИ писали, что речь идет именно о сыне известного комика-предателя Андрея Молочного, который был резидентом Comedy Club и актера сериала "Файна Юкрайна".

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Руслан Кравченко
Киев