Сбитие женщины прокурором в Киеве: Генпрокурор рассказал, что лично будет представлять обвинение

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть люди
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связи
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 12209 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 29110 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 35419 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 12223 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 5490 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 26108 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 82172 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 104920 просмотра
Сбитие женщины прокурором в Киеве: Генпрокурор рассказал, что лично будет представлять обвинение

Киев

Киев • УНН

Генеральный прокурор Руслан Кравченко будет представлять обвинение по делу бывшего работника прокуратуры Андрея Молочного, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Киеве. Молочный, главный специалист прокуратуры, наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места происшествия.

Сбитие женщины прокурором в Киеве: Генпрокурор рассказал, что лично будет представлять обвинение

Генеральный прокурор Руслан Кравченко будет представлять обвинение по делу бывшего работника прокуратуры Андрея Молочного, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Киеве. Об этом Кравченко заявил после заседания суда, на котором огласили приговор экс-сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, передает корреспондент УНН.

"Наш работник, к сожалению, совершил наезд на женщину. Я буду представлять потерпевшую, представлять сторону обвинения в этом деле", – заявил Кравченко.

Контекст

В ночь на 20 июля в Киеве работник прокуратуры наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Нарушителя задержали в результате и им оказался главный специалист прокуратуры Андрей Молочный.

 Женщина от полученных травм скончалась. Результат обследования водителя показал 1,77 промилле алкоголя в крови при допустимых 0,2 промилле. Впоследствии Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному.

СМИ писали, что речь идет именно о сыне известного комика-предателя Андрея Молочного, который был резидентом Comedy Club и актера сериала "Файна Юкрайна".

 16 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил до 20 октября арест бывшему работнику прокуратуры Андрею Молочному. 

"Каждый, кто убил или изнасиловал ребенка, должен получить пожизненное" - Генпрокурор Кравченко о приговоре Косову

Татьяна Краевская

