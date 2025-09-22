Сбитие женщины прокурором в Киеве: Генпрокурор рассказал, что лично будет представлять обвинение
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко будет представлять обвинение по делу бывшего работника прокуратуры Андрея Молочного, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Киеве. Об этом Кравченко заявил после заседания суда, на котором огласили приговор экс-сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, передает корреспондент УНН.
"Наш работник, к сожалению, совершил наезд на женщину. Я буду представлять потерпевшую, представлять сторону обвинения в этом деле", – заявил Кравченко.
Контекст
В ночь на 20 июля в Киеве работник прокуратуры наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Нарушителя задержали в результате и им оказался главный специалист прокуратуры Андрей Молочный.
Женщина от полученных травм скончалась. Результат обследования водителя показал 1,77 промилле алкоголя в крови при допустимых 0,2 промилле. Впоследствии Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному.
СМИ писали, что речь идет именно о сыне известного комика-предателя Андрея Молочного, который был резидентом Comedy Club и актера сериала "Файна Юкрайна".
16 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил до 20 октября арест бывшему работнику прокуратуры Андрею Молочному.
