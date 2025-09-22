$41.250.00
12:19 • 5672 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 10734 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 18028 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 34117 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 36543 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 23451 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 38537 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 22951 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 33573 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47713 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
"У нас уверенная позиция": Кравченко заявил о готовности к апелляции по делу об убийстве подростка на фуникулере

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о готовности стороны обвинения к апелляции по делу об убийстве подростка на столичном фуникулере. Шевченковский райсуд Киева назначил пожизненное заключение экс-сотруднику УГО Артему Косову за убийство 16-летнего парня.

"У нас уверенная позиция": Кравченко заявил о готовности к апелляции по делу об убийстве подростка на фуникулере

Сторона обвинения по делу об убийстве подростка на столичном фуникулере готова к апелляции. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко после заседания суда, на котором огласили приговор экс-сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, передает корреспондент УНН.

У нас устойчивая позиция, мы готовы к апелляции, к кассации. Будем добиваться, чтобы согласовали этот приговор, который был в первой инстанции. Я считаю, что у нас уверенная устойчивая позиция, доказанная не просто на словах, а самими доказательствами

- заявил Кравченко.

Дополнение

Шевченковский райсуд Киева назначил пожизненное заключение экс-сотруднику УГО Артему Косову за убийство 16-летнего парня на фуникулере. Прокуратура просила высшую меру наказания для обвиняемого.  

Генпрокурор подчеркнул, что каждый, кто совершил убийство или изнасилование несовершеннолетнего, должен получить пожизненное заключение.

Татьяна Краевская

