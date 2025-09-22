"У нас уверенная позиция": Кравченко заявил о готовности к апелляции по делу об убийстве подростка на фуникулере
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о готовности стороны обвинения к апелляции по делу об убийстве подростка на столичном фуникулере. Шевченковский райсуд Киева назначил пожизненное заключение экс-сотруднику УГО Артему Косову за убийство 16-летнего парня.
Сторона обвинения по делу об убийстве подростка на столичном фуникулере готова к апелляции. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко после заседания суда, на котором огласили приговор экс-сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, передает корреспондент УНН.
У нас устойчивая позиция, мы готовы к апелляции, к кассации. Будем добиваться, чтобы согласовали этот приговор, который был в первой инстанции. Я считаю, что у нас уверенная устойчивая позиция, доказанная не просто на словах, а самими доказательствами
Дополнение
Шевченковский райсуд Киева назначил пожизненное заключение экс-сотруднику УГО Артему Косову за убийство 16-летнего парня на фуникулере. Прокуратура просила высшую меру наказания для обвиняемого.
Генпрокурор подчеркнул, что каждый, кто совершил убийство или изнасилование несовершеннолетнего, должен получить пожизненное заключение.
