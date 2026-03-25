Жоден із доводів не похитнув висновки суду першої інстанції - Генпрокурор про підтвердження в апеляції довічного Косову за вбивство підлітка на фунікулері

Київський апеляційний суд підтвердив законність вироку Артему Косову – довічне позбавлення волі за вбивство 16-річного Максима Матерухіна. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко і додав, що "Максима неможливо повернути, але справедливе покарання для вбивці – це наш обов’язок перед родиною загиблого та гарантія того, що закон один для всіх", передає УНН.

Апеляційну скаргу сторони захисту щодо перекваліфікації злочину на вбивство через необережність, відхилено. Суд повторно дослідив докази, на яких наполягали адвокати Косова. Жоден із доводів не похитнув висновки суду першої інстанції - повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, більше того, повторно досліджені докази лише підтвердили, що конфлікт був спровокований обвинуваченим, його дії мали агресивний та хуліганський характер, а тілесні ушкодження потерпілого – прямий наслідок цілеспрямованих дій Артема Косова.

Під час подій на території Київського фунікулера ні Максим Матерухін, ні його друзі не ображали чи принижували Артема Косова чи інших присутніх. Вони не виявляли жодної неприязні чи ворожості до когось із пасажирів і тим більше – до засудженого. При цьому статус військовослужбовця УДО та стан алкогольного і наркотичного сп’яніння лише підвищують ступінь відповідальності перед суспільством - додав Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що призначене судом покарання у виді довічного позбавлення волі є справедливим, обґрунтованим і відповідає тяжкості злочину.

Йдеться про безповоротно втрачене життя дитини. Неможливо вбити дитину і сподіватися після цього на легке покарання. Максима неможливо повернути, але справедливе покарання для вбивці – це наш обов’язок перед родиною загиблого та гарантія того, що закон один для всіх. Дякую усім, хто боровся за справедливість на імʼя світлої памʼяті безневинної жертви жорстокості. Працюємо далі - резюмував.

Контекст

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи напідпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

22 вересня Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення Артему Косову за вбивство Матерухіна на фунікулері. Прокуратура просила найвищу міру покарання для обвинуваченого. Тоді Генпрокурор Руслан Кравченко заявляв, що сторона обвинувачення у справі вбивства підлітка на столичному фунікулері, готова до апеляції.

Доповнення

Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та зґвалтування дітей.

Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.

Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного за тяжкі злочини проти дітей.