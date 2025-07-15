Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?

В Украине готовятся к запуску инициативы Defence City – масштабной программы поддержки предприятий, работающих на нужды обороны. Проект предусматривает создание специального правового режима с налоговыми и таможенными льготами, однако уже на старте эксперты предупреждают: без точного определения критериев часть критически важных отраслей, в частности авиационная, может остаться в стороне, пишет УНН.

Детали

Defence City создают как специальный режим для поддержки и развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Сейчас идет активное обсуждение инициативы перед рассмотрением соответствующих законопроектов в первом чтении, которое ожидается в ближайшее время. Инициативу уже успели обсудить с представителями стран G7 и НАТО.

Как отметил руководитель проекта "Информационная оборона" Фонда "Открытая политика" Игорь Жданов, льготами в рамках Defence City смогут пользоваться предприятия, которые работают на нужды обороны.

Это компании, которые будут соответствовать установленным требованиям, которые производят оружие, дроны, технику, ПВО, боеприпасы или проводят модернизацию военной техники - пояснил эксперт.

В то же время продолжаются дискуссии относительно того, какие именно компании войдут в перечень резидентов Defence City и по каким критериям их будут отбирать. И именно здесь, как отмечают эксперты, существует риск, что ряд критически важных предприятий может остаться вне инициативы.

Яркий пример – авиационная отрасль, которая уже длительное время работает на пределе ресурсов и технической выносливости. И это – не только следствие полномасштабной войны. Еще в условно стабильные периоды авиапром нуждался в специальных условиях, ведь является трудоемкой и ресурсозатратной сферой. Такая практика поддержки действует в большинстве развитых стран мира.

В 2016 году для украинской авиационной отрасли были введены налоговые и таможенные льготы. Они позволяли предприятиям удерживать производство, сохранять инженерные кадры, инвестировать в научно-исследовательские и конструкторские разработки. Однако с начала 2025 года эти преференции утратили силу, оставив отрасль без инструментов поддержки.

Авиационные предприятия сейчас могут не войти в перечень потенциальных резидентов Defence City. В то же время именно от их работы зависит, в частности, смогут ли боевые вертолеты Ми-8 выполнять задачи на фронте, будут ли военные обеспечены технически исправными машинами, и сможет ли Украина сохранить способности в сфере авиационного обеспечения. Если этот вопрос останется без должного внимания, страна рискует потерять критически важное звено своей оборонной инфраструктуры.

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что инициатива Defence City находится на начальном этапе и сейчас является лишь первым шагом, которого в Украине ждали уже много лет.

Мы очень долго ждали эти законопроекты. Они были бы уместны еще в 2022 году, а если честно – даже раньше - отметил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что сам факт появления законодательной базы является позитивным, ведь она содержит важные положения. В то же время он обратил внимание на ряд вопросов, которые требуют дальнейшей доработки и урегулирования.

Когда наконец появляется законопроект, он, бесспорно, говорит правильные вещи. Но в то же время возникают вопросы: как наладить взаимодействие и сделать механизмы действенными. Один из следующих шагов вполне может касаться именно авиационной отрасли. Например, в ГП "Антонов" продолжается производство, есть кооперация с оборонной сферой. Однако остаются вызовы – сложно производить и даже обслуживать технику на уровне предприятий. И таких вопросов будет еще много - добавил эксперт.

Напомним

В нынешней редакции законопроекты о Defence City могут оставить за пределами государственной поддержки всю самолетостроительную отрасль. Как отмечают в Аэрокосмической ассоциации Украины, действующие критерии фактически исключают такие предприятия, как "Антонов" и "Мотор Сич", поскольку они не являются узко оборонными производителями. Вместо этого эти компании охватывают широкий спектр направлений – от научно-исследовательской деятельности и инжиниринга до изготовления деталей и обслуживания гражданской техники. Ассоциация предлагает расширить подход к формированию перечня резидентов Defence City. В частности, речь идет о возможности учета действующего правительственного реестра субъектов самолетостроения, которые уже проходят тщательную проверку и имеют подтвержденный профессиональный и производственный потенциал.