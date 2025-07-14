Законопроєкти Defence City обговорили з представниками країн G7 і НАТО - Гетманцев
Київ • УНН
Пакет законопроєктів про створення спеціального правового режиму Defence City обговорили з представниками країн G7 та НАТО. Ініціатива передбачає захист інформації, податкові пільги та спрощення митних процедур для виробників зброї.
Пакет законопроєктів про створення спеціального правового режиму Defence City обговорили з представниками країн G7 та НАТО. Про це повідомив один з ініціаторів законодавчих змін, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.
Деталі
У парламенті зареєстровано чотири законопроєкти, спільно розроблені Міністерством оборони та народними депутатами, які передбачають створення реєстру резидентів Defence City. Як повідомив один з авторів ініціативи, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, документи передбачають:
- захист інформації про виробників зброї;
- податкові пільги до 1 січня 2036 року;
- спрощення митних процедур та спрощений експортний контроль для військових технологій.
Гетманцев наголосив, що ця ініціатива є запорукою розвитку оборонної промисловості.
Разом з представниками країн G7 та NATO сьогодні обговорили ключові пункти пакета законопроектів про створення Defence City. Вдячний за підтримку нашої ініціативи
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу14.07.25, 16:34 • 41713 переглядiв
За його словами, ухвалення цього пакета законів створить умови для розвитку оборонної промисловості України, посилення співпраці з партнерами та розширення експортного потенціалу.
Щоб у майбутньому Україна увійшла до ТОП-5 експортерів зброї у світі
Нагадаємо
У нинішній редакції законопроєктів про Defence City поза межами нових пільг та преференцій може опинитися літакобудівна галузь. Як пояснюють у Аерокосмічній асоціації України, жодне з профільних підприємств — зокрема "Антонов" чи "Мотор Січ" - не відповідає запропонованим критеріям включення, оскільки вони не є суто оборонними, а є субʼєктами літакобудування, які займаються не лише науковими, науково-технічними розробками, інжинірингом, виготовленням деталей, а також обслуговуванням цивільної авіації. Асоціація пропонує включити до переліку резидентів Defence City підприємства з уже чинного урядового списку суб’єктів літакобудування, які проходять жорстку перевірку.