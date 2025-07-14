Законопроєкти Defence City обговорили з представниками країн G7 і НАТО - Гетманцев

$41.780.04
48.840.13
ukenru
"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
19:52 • 1190 перегляди
"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
18:23 • 9684 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
16:21 • 20865 перегляди
"Він милий у розмовах, а вночі летять ракети": Трамп заявив, що путін обдурив усіх, але не його
15:55 • 28517 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
15:24 • 26673 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
15:00 • 27516 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Ексклюзив
14 липня, 14:00 • 28403 перегляди
Bitcoin знову б'є рекорд: що стоїть за злетом монети і чого чекати далі - пояснила фінтехекспертка Олена Сосєдка
14 липня, 13:52 • 44216 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 41780 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
14 липня, 12:42 • 23500 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.4м/с
54%
748мм
Популярнi новини
"Роумінговий безвіз" з ЄС: Україна схвалила відкриття сектору14 липня, 10:45 • 46629 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів14 липня, 11:15 • 63842 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 41527 перегляди
У Краматорську втекли четверо російських військовополонених: можуть бути небезпечними14 липня, 12:25 • 23405 перегляди
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума16:13 • 26413 перегляди
Публікації
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума16:13 • 26539 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 14 липня, 13:52 • 44212 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 41778 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів14 липня, 11:15 • 63970 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 284125 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 41630 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 47972 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 44609 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 129867 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 92902 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Законопроєкти Defence City обговорили з представниками країн G7 і НАТО - Гетманцев

Київ • УНН

 • 2706 перегляди

Пакет законопроєктів про створення спеціального правового режиму Defence City обговорили з представниками країн G7 та НАТО. Ініціатива передбачає захист інформації, податкові пільги та спрощення митних процедур для виробників зброї.

Законопроєкти Defence City обговорили з представниками країн G7 і НАТО - Гетманцев

Пакет законопроєктів про створення спеціального правового режиму Defence City обговорили з представниками країн G7 та НАТО. Про це повідомив один з ініціаторів законодавчих змін, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН

Деталі

У парламенті зареєстровано чотири законопроєкти, спільно розроблені Міністерством оборони та народними депутатами, які передбачають створення реєстру резидентів Defence City. Як повідомив один з авторів ініціативи, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, документи передбачають:

  • захист інформації про виробників зброї;
    • податкові пільги до 1 січня 2036 року;
      • спрощення митних процедур та спрощений експортний контроль для військових технологій.

        Гетманцев наголосив, що ця ініціатива є запорукою розвитку оборонної промисловості.

        Разом з представниками країн G7 та NATO сьогодні обговорили ключові пункти пакета законопроектів про створення Defence City. Вдячний за підтримку нашої ініціативи 

        - зазначив він.

        Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу14.07.25, 16:34 • 41713 переглядiв

        За його словами, ухвалення цього пакета законів створить умови для розвитку оборонної промисловості України, посилення співпраці з партнерами та розширення експортного потенціалу.

        Щоб у майбутньому Україна увійшла до ТОП-5 експортерів зброї у світі 

        - наголосив нардеп.

        Нагадаємо

        У нинішній редакції законопроєктів про Defence City поза межами нових пільг та преференцій може опинитися літакобудівна галузь. Як пояснюють у Аерокосмічній асоціації України, жодне з профільних підприємств — зокрема "Антонов" чи "Мотор Січ" - не відповідає запропонованим критеріям включення, оскільки вони не є суто оборонними, а є субʼєктами літакобудування, які займаються не лише науковими, науково-технічними розробками, інжинірингом, виготовленням деталей, а також обслуговуванням цивільної авіації. Асоціація пропонує включити до переліку резидентів Defence City підприємства з уже чинного урядового списку суб’єктів літакобудування, які проходять жорстку перевірку.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

        ЕкономікаПолітика
        Мотор Січ
        Давид Арахамія
        Данило Гетманцев
        Слуга народу
        Міністерство оборони України
        Верховна Рада України
        НАТО
        Україна
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9