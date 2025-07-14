Законопроекты Defence City обсудили с представителями стран G7 и НАТО - Гетманцев

Пакет законопроектов о создании специального правового режима Defence City обсудили с представителями стран G7 и НАТО. Об этом сообщил один из инициаторов законодательных изменений, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

Детали

В парламенте зарегистрированы четыре законопроекта, совместно разработанные Министерством обороны и народными депутатами, которые предусматривают создание реестра резидентов Defence City. Как сообщил один из авторов инициативы, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, документы предусматривают:

защиту информации о производителях оружия;

налоговые льготы до 1 января 2036 года;

упрощение таможенных процедур и упрощенный экспортный контроль для военных технологий.

Гетманцев подчеркнул, что эта инициатива является залогом развития оборонной промышленности.

Вместе с представителями стран G7 и NATO сегодня обсудили ключевые пункты пакета законопроектов о создании Defence City. Благодарен за поддержку нашей инициативы - отметил он.

Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала

По его словам, принятие этого пакета законов создаст условия для развития оборонной промышленности Украины, усиления сотрудничества с партнерами и расширения экспортного потенциала.

Чтобы в будущем Украина вошла в ТОП-5 экспортеров оружия в мире - подчеркнул нардеп.

Напомним

В нынешней редакции законопроектов о Defence City вне новых льгот и преференций может оказаться самолетостроительная отрасль. Как объясняют в Аэрокосмической ассоциации Украины, ни одно из профильных предприятий — в частности "Антонов" или "Мотор Сич" - не соответствует предложенным критериям включения, поскольку они не являются сугубо оборонными, а являются субъектами самолетостроения, которые занимаются не только научными, научно-техническими разработками, инжинирингом, изготовлением деталей, а также обслуживанием гражданской авиации. Ассоциация предлагает включить в перечень резидентов Defence City предприятия из уже действующего правительственного списка субъектов самолетостроения, которые проходят жесткую проверку.