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Законопроекты Defence City обсудили с представителями стран G7 и НАТО - Гетманцев

Киев • УНН

 • 1692 просмотра

Пакет законопроектов о создании специального правового режима Defence City обсудили с представителями стран G7 и НАТО. Инициатива предусматривает защиту информации, налоговые льготы и упрощение таможенных процедур для производителей оружия.

Законопроекты Defence City обсудили с представителями стран G7 и НАТО - Гетманцев

Пакет законопроектов о создании специального правового режима Defence City обсудили с представителями стран G7 и НАТО. Об этом сообщил один из инициаторов законодательных изменений, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН

Детали

В парламенте зарегистрированы четыре законопроекта, совместно разработанные Министерством обороны и народными депутатами, которые предусматривают создание реестра резидентов Defence City. Как сообщил один из авторов инициативы, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, документы предусматривают:

  • защиту информации о производителях оружия;
    • налоговые льготы до 1 января 2036 года;
      • упрощение таможенных процедур и упрощенный экспортный контроль для военных технологий.

        Гетманцев подчеркнул, что эта инициатива является залогом развития оборонной промышленности.

        Вместе с представителями стран G7 и NATO сегодня обсудили ключевые пункты пакета законопроектов о создании Defence City. Благодарен за поддержку нашей инициативы 

        - отметил он.

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        По его словам, принятие этого пакета законов создаст условия для развития оборонной промышленности Украины, усиления сотрудничества с партнерами и расширения экспортного потенциала.

        Чтобы в будущем Украина вошла в ТОП-5 экспортеров оружия в мире 

        - подчеркнул нардеп.

        Напомним

        В нынешней редакции законопроектов о Defence City вне новых льгот и преференций может оказаться самолетостроительная отрасль. Как объясняют в Аэрокосмической ассоциации Украины, ни одно из профильных предприятий — в частности "Антонов" или "Мотор Сич" - не соответствует предложенным критериям включения, поскольку они не являются сугубо оборонными, а являются субъектами самолетостроения, которые занимаются не только научными, научно-техническими разработками, инжинирингом, изготовлением деталей, а также обслуживанием гражданской авиации. Ассоциация предлагает включить в перечень резидентов Defence City предприятия из уже действующего правительственного списка субъектов самолетостроения, которые проходят жесткую проверку.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

        Экономикаполитика
        Мотор Січ
        Давид Арахамия
        Даниил Гетманцев
        Слуга народа
        Министерство обороны Украины
        Верховная Рада
        НАТО
        Украина
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