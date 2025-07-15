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Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
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Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу

Киев • УНН

 • 10067 просмотра

Председатель Профсоюза работников авиастроения Ярема Жугаевич отметил важность сохранения человеческого потенциала и гособоронзаказа для авиационной отрасли Украины. Отрасль модернизирует технику, разрабатывает дроны и поддерживает боевую авиацию, создавая 8-12 рабочих мест в смежных секторах.

Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу

Несмотря на войну и закрытое воздушное пространство, украинская авиационная отрасль остается важным элементом обороноспособности страны – модернизирует технику, разрабатывает дроны и поддерживает боевую авиацию. Почему важно в этой сфере сохранить человеческий потенциал и высококвалифицированные кадры, рассказал Глава Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Ярема Жугаевич в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Председатель Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Ярема Жугаевич отметил, что авиационная отрасль – одна из наиболее сохранившихся среди промышленных секторов и демонстрирует высокий уровень квалификации и результативности.

Авиационная промышленность не просто сохранилась – она держится несмотря ни на что, даже в сложных условиях войны. Сегодня это – ядро, которое может стать локомотивом как машиностроения, так и всей экономики страны. Без собственного производства страна тоже долго не сможет быть (…) По статистике, одно рабочее место в авиационной отрасли создает от 8 до 12 рабочих мест в смежных секторах экономики – от образования и металлургии до логистики и других производственных и сервисных направлений 

– отметил Ярема Жугаевич.

По его словам, украинские инженеры, пилоты и авиационный персонал в целом способны выполнять сложнейшие технологические задачи. Однако для дальнейшего развития научно-производственного ресурса крайне важно сохранить человеческий капитал и обеспечить государственный оборонный заказ на предприятиях.

Это умные и талантливые специалисты, которые уже сегодня выполняют сложные технические решения. Кадры у нас есть, но для роста нужны инвестиции и новые технологии. С таким подходом мы можем резко нарастить объемы производства (…) Сейчас главное – это государственный оборонный заказ на предприятиях отраслей 

– подчеркнул Жугаевич.

Стоит отметить, что современная авиационная отрасль выполняет значительно более широкий круг задач, чем может показаться на первый взгляд. В условиях войны она берет на себя целый ряд критически важных функций, имеющих непосредственное влияние на обороноспособность государства. Речь идет, в частности, о модернизации вертолетов и самолетов для нужд Вооруженных Сил Украины, техническом обслуживании воздушных судов и обеспечении их готовности к боевым миссиям. Важным направлением работы является интеграция новых типов вооружения, инженерная поддержка ремонтно-восстановительных процессов, а также научно-техническая деятельность по разработке новых образцов вооружения – в частности беспилотных систем.

Эти направления могут получить новый импульс развития, если функции авиационных предприятий и их участие как резидентов будут должным образом учтены в пакете законопроектов "Defence City", принятие которого ожидается в ближайшее время. Представление авиационной отрасли в рамках этого режима и предоставление преференций ее предприятиям позволит сформировать стабильную среду для отраслевого роста, обеспечить полное выполнение оборонных задач в соответствующей сфере, сохранить высококвалифицированные кадры и активизировать внутреннее производство в секторе ОПК.

Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко11.07.25, 09:48 • 50461 просмотр

Defense City может дать мощный толчок внутреннему развитию. С этого нужно начинать – и постепенно расширять поддержку на более широкий круг участников. Наши базовые предприятия, ключевые отрасли и сохраненные специалисты способны, при условии надлежащей поддержки и финансирования, существенно нарастить объемы производства и качественно выполнять все стратегические задачи 

– подчеркнул глава Профсоюза работников авиастроения и машиностроения.

На самом деле авиационная отрасль – это большая и мощная система, объединяющая сотни предприятий и тысячи специалистов. По словам экспертов, украинская авиационная промышленность обеспечивает более 20 000 высококвалифицированных рабочих мест. Один только "Антонов" насчитывает около 9 000 сотрудников, которые работают в полном производственном цикле. Кроме того, в Украине сохраняется значительная часть профессиональных кадров, которые до 2022 года были задействованы в гражданской авиации и смежных сферах. Только в аэропортах по всей стране тогда работало около 200 000 человек, а годовой оборот отрасли достигал 2,5 миллиарда евро. Эти цифры подтверждают масштаб и стратегическое значение авиационного сектора для экономики и безопасности государства.

В итоге можно сделать вывод, что сегодня Украина стоит перед выбором — поддержать авиационную отрасль и дать ей шанс на развитие или позволить ей исчезнуть с карты стратегических приоритетов, как это уже произошло с космической сферой. В то же время за воздушными судами и техническими решениями стоят люди – их компетенции, профессионализм и работа на благо государства. Сохранение и развитие имеющегося потенциала касается не только обороны, но и экономики, занятости и послевоенного восстановления. Отрасль имеет все предпосылки, чтобы стать одним из драйверов роста – при условии, что уже сегодня она будет включена в системную государственную политику через нормативное признание в рамках режима Defence City, оборонный заказ, целевую поддержку.

Напомним

В нынешней редакции законопроектов о Defence City самолетостроительная отрасль может оказаться вне новых льгот и преференций. Как объясняет глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко, ни одно из профильных предприятий – в частности "Антонов" или "Мотор Сич" – не соответствует предложенным критериям включения, поскольку производит не только оборонную, но и гражданскую продукцию.

Ассоциация предлагает включить в перечень резидентов Defence City предприятия из уже действующего правительственного списка субъектов самолетостроения, которые проходят жесткую проверку. Также специалисты настаивают на снижении требования по доле оборонной продукции – с 90% до 50%.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитикапубликации
Мотор Січ
Украина
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