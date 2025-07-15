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Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
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Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
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Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов

Киев • УНН

 • 3108 просмотра

УНН проанализировал стоимость обучения в десяти ведущих зарубежных университетах, где украинцы могут получить высшее образование. Обзор включает вузы Нидерландов, Германии, Великобритании, Швейцарии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы, Австрии и Ирландии.

Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов

В результате полномасштабного вторжения России многим украинцам пришлось бежать от войны за границу. Там молодым украинцам приходится искать, где же получить высшее образование.

УНН подготовил подборку топ-10 иностранных вузов и проанализировал стоимость обучения в их стенах.  

Амстердамский университет (Нидерланды)

Стоимость обучения: от 8 до 12 тысяч евро в год

Это крупнейший и самый известный университет в Нидерландах. Он также является одним из крупнейших исследовательских университетов в Европе, с ежегодным бюджетом около 600 миллионов евро. Университет постоянно находится среди 100 лучших университетов мира и 20 лучших в Европе.

Амстердамский университет предоставляет своим студентам возможность обучаться по широкому кругу образовательных программ, начиная со степеней бакалавра и заканчивая докторскими исследованиями, а также предлагает исключительные возможности для участия в независимых исследованиях.

Ежегодно в Амстердамском университете обучается более 40 000 студентов на семи основных факультетах.

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Университет Мангейма (Германия)

Стоимость обучения: от 3 тысяч евро в год

Это заведение известно своим бизнес-ориентированным обучением и международными связями. Его называют одним из лучших вузов, где можно получить высшее образование в Германии.

Университет является частью национального фонда "Excellence Initiative", который финансирует Мангеймскую Высшую школу экономических наук (GESS). Заведение осуществляет обучение по 8 специальностям. Количество студентов составляет 12 тысяч.

Университетский колледж Лондона

Стоимость обучения: 26 200 фунтов стерлингов

Это один из старейших университетов Великобритании, основанный в 1826 году. Университет известен своими инновациями в образовании и верностью традициям.

За свою почти 200-летнюю историю Колледж получил славу мощного центра образования и нестандартного мышления. Не последнюю роль в этом принадлежит новейшей научно-исследовательской базе и увлеченному своим делом преподавательскому составу.

Обучается в Университетском колледже Лондона более 39 тысяч студентов, из которых около 11 тысяч – иностранцы, которые ежегодно получают образование на одном из 11 факультетов.

Институт гостиничного бизнеса Glion (Швейцария)

Стоимость обучения от 33 900 швейцарских крон

Один из самых престижных институтов Швейцарии, получивший звание Лучшей школы гостиничного менеджмента. Glion был основан в 1962 году, на данный момент в нем обучается около 350 студентов.

Студенты университета приобретают опыт общения в международном коллективе, качественного бизнес-образования, возможности обучения у профессионалов этой отрасли и прохождения профессиональных стажировок по всему миру.

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Университет Козьминского (Польша)

Стоимость обучения: 1 500 евро

Это одна из лучших школ бизнеса в Центральной и Восточной Европе. В рейтинге Global Masters в области менеджмента Университет занял 36 место в мире. Рейтинг также включал в себя несколько подрейтингов, где были перечислены 10 лучших в мире бизнес-школ.

Университет Козьминского имеет три важнейшие международные аккредитации: EQUIS, AMBA, AACSB, которыми обладают лишь 5% бизнес-школ мира, в том числе Йельский и Гарвардский университеты. Обучается в этом вузе 8 500 студентов.

Карлов университет в Праге (Чехия)

Стоимость обучения: от 4 000 евро в год

Это старейший университет Восточной Европы, на базе которого в свое время работал сам Альберт Эйнштейн. Основанный в 1348 году, уже в ХХ веке Карлов университет стал одним из высококлассных исследовательских центров.

Среди 42 тысяч студентов примерно 10% составляют иностранцы. В последнее время на большинство факультетов можно поступать только на бакалавриат и учиться три-четыре года, плюс два года на магистратуре.

Интересно, что обучение на чешском языке для иностранных студентов бесплатное, на английском языке от 7000 до 15000 долларов в год в зависимости от факультета.

Рижский Технический университет (Латвия)

Стоимость обучения: от 2 100 евро в год

Это государственное высшее учебное заведение Латвии. Обучение здесь ведется на двух языках - латышском и английском. Отличие в преподавании заключается в том, что на английском языке доступны для обучения не все специальности университета. Университет зарекомендовал себя в Европе как серьезный и уважаемый вуз. Здесь обучается более 17 тысяч студентов.

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Каунасский технологический университет (Литва)

Стоимость обучения: 2 900 евро в год

Это старейший и крупнейший технологический университет среди стран Балтии. ВУЗ открыт еще в 1922 году. KTU занимается исследованиями в сфере физической, технологической и социальной науки, опытно-конструкторскими разработками, исследованиями биомедицинских и гуманитарных наук.

Ведущие направления деятельности университета: исследования в области промышленности и технологий, активная деятельность в сфере научной разработки и исследований новых технологий, постоянное развитие, основанное на стремительном росте международного рынка. В этом вузе обучается 10 тысяч студентов.

Университет Модуль в Вене (Австрия)

Стоимость обучения: 12 800 евро в год

Это международный частный ВУЗ в Австрии, который предлагает обучение полностью на английском языке для иностранных студентов. Заведение расположено на горе Каленберг, откуда открывается прекрасный вид на Вену.

ВУЗ ведет свою историю уже более 100 лет, и основывался под названием Tourism College MODUL еще в 1908 году. В этом вузе обучается около тысячи студентов, 70% которых иностранцы.

Колледж IBAT в Дублине (Ирландия) 

Стоимость обучения: 6 750 евро в год

Это довольно молодой институт 3-го уровня, который предлагает курсы английского и высшее образование в Ирландии. Он был открыт только в 2004 году.

В колледже преподают профессионалы своего дела, а упор делается на прикладных навыках. Таким образом выпускники колледжа сразу готовы приступить к работе - а это именно то, что нравится работодателям. Колледж прилагает усилия по обеспечению выпускников мирового класса в сфере экономики - это официальная цель вуза.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

публикацииОбразованиеФинансы
Республика Ирландия
Прага
Альберт Эйнштейн
Латвия
Вена
Австрия
Швейцария
Амстердам
Литва
Великобритания
Чешская Республика
Германия
Нидерланды
Лондон
Польша
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