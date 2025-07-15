У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів

Внаслідок повномасштабного вторнення росії багатьом українцям довелось тікати від війни за кордон. Там молодим українцям доводиться шукати, де ж отримати вищу освіту.

УНН підготував підбірку топ-10 іноземних вишів і проаналізував вартість навчання у їх стінах.

Університет Амстердама (Нідерланди)

Вартість навчання: від 8 до 12 тисяч євро на рік

Це найбільший і найвідоміший університет у Нідерландах. Він також є одним із найбільших дослідницьких університетів у Європі, із щорічним бюджетом близько 600 мільйонів євро. Університет постійно перебуває серед 100 найкращих університетів світу та 20 найкращих у Європі.

Університет Амстердама надає своїм студентам можливість навчатися за широким колом освітніх програм, починаючи зі ступенів бакалавра і закінчуючи докторськими дослідженнями, а також пропонує виняткові можливості для участі у незалежних дослідженнях.

Щорічно в Амстердамському університеті навчається понад 40,000 студентів на семи основних факультетах.

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Університет Менгейма (Німеччина)

Вартість навчання: від 3 тисяч євро на рік

Цей заклад відомий своїм бізнес-орієнтованим навчанням та міжнародними зв'язками. Його називають одним із найкращих ВНЗ, де можна здобути вищу освіту в Німеччині.

Університет є частиною національного фонду "Excellence Initiative", який фінансує Мангеймську Вищу школу економічних наук (GESS). Заклад здійснює навчання за 8 спеціальностями. Кількість студентів складає 12 тисяч.

Університетський коледж Лондона

Вартість навчання: 26 200 фунтів стерлінгів

Це один з найстаріших університетів Великої Британії, заснований у 1826 році. Університет відомий своїми інноваціями в освіті та вірністю традиціям.

За свою майже 200-річну історію Коледж здобув славу потужного осередку освіти та нестандартного мислення. Не останню роль в цьому належить новітній науково-дослідній базі та захопленому своєю справою викладацькому складу.

Навчається в Університетському коледжі Лондона понад 39 тисяч студентів, з яких близько 11 тисяч – іноземці, які щороку здобувають освіту на одному з 11 факультетів.

Інститут готельного бізнесу Glion (Швейцарія)

Вартість навчання від 33 900 швейцарських крон

Один із найпрестижніших інститутів Швейцарії, який отримав звання Кращої школи готельного менеджменту. Glion було засновано у 1962 році, на даний момент у ньому навчається близько 350 студентів.

Студенти університету набувають досвіду спілкування в міжнародному колективі, якісної бізнес-освіти, можливості навчання у професіоналів цієї галузі та проходження професійних стажувань по всьому світу.

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Університет Козмінського (Польща)

Вартість навчання: 1 500 євро

Це одна з найкращих школа бізнесу в Центральній і Східній Європі. У рейтингу Global Masters в області менеджменту Університет зайняв 36 місце в світі. Рейтинг також включав в себе кілька підрейтингів, де були перераховані 10 найкращих у світі бізнес-шкіл.

Університет Козмінського має три найважливіші міжнародні акредитації: EQUIS, AMBA, AACSB, якими володіють лише 5% бізнес шкіл світу, в тому числі Єльський і Гарвардський університети. Навчається в цьому виші 8 500 студентів.

Карлів університет у Празі (Чехія)

Вартість навчання: від 4 000 євро на рік

Це найстарший університет Східної Європу на базі якого свого часу працював сам Альберт Ейнштейн. Заснований у 1348 році, вже у ХХ столітті Карлів університет став одним із висококласних дослідницьких центрів.

Серед 42 тисяч студентів приблизно 10% становлять іноземці. Останнім часом на більшість факультетів можна вступати тільки на бакалаврат і навчатися три-чотири роки, плюс два роки на магістратурі.

Цікаво, що навчання чеською мовою для іноземних студентів безкоштовне, англійською мовою від 7000 до 15000 доларів на рік залежно від факультету.

Ризький Технічний університет (Латвія)

Вартість навчання: від 2 100 євро на рік

Це державний вищий навчальний заклад Латвії. Навчання тут ведеться двома мовами - латвійською та англійською. Відмінність у викладанні полягає в тому, що англійською мовою доступні до навчання не всі спеціальності університету. Університет зарекомендував себе в Європі, як серйозний та шановний ВНЗ. Тут навчається понад 17 тисяч студентів.

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Каунаський технологічний університет (Литва)

Вартість навчання: 2 900 євро на рік

Це найстаріший і найбільший технологічний університет серед країн Балтії. ВНЗ відкрито ще 1922 року. KTU займається дослідженнями у сфері фізичної, технологічної та соціальної науки, дослідно-конструкторськими розробками, дослідженнями біомедичних та гуманітарних наук.

Провідні напрямки діяльності університету: дослідження в галузі промисловості та технологій, активна діяльність у сфері наукової розробки та досліджень нових технологій, постійний розвиток, заснований на стрімкому зростанні міжнародного ринку. У цьому виші навчається 10 тисяч студентів.

Університет Модуль у Відні (Австрія)

Вартість навчання: 12 800 євро на рік

Це міжнародний приватний ВНЗ в Австрії, який пропонує навчання повністю англійською мовою для іноземних студентів. Заклад розташований на горі Каленберг, звідки відкривається чудовий вид на Відень.

ВНЗ веде свою історію вже понад 100 років, і засновувався під назвою Tourism College MODUL ще у 1908 році. В цьому виші навчається близько тисяч студентів, 70% яких іноземці.

Коледж IBAT в Дубліні (Ірландія)

Вартість навчання: 6 750 євро на рік

Це доволі молодий інститут 3-го рівня, який пропонує курси англійської та вищу освіту в Ірландії. Він був відкритий тільки в 2004 році.

В коледжі викладають професіонали своєї справи, а наголос робиться на прикладних навичках. Таким чином випускники коледжу відразу готові приступити до роботи - а це саме те, що подобається роботодавцям. Коледж докладає зусиль щодо забезпечення випускників світового класу в сфері економіки - це офіційна мета вишу.

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