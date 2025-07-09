Українцям розповіли про алгоритм вступу до вишів з окупованих територій

Вступити до українського закладу вищої освіти можливо навіть з тимчасово окупованих територій. Україна створила окрему спрощену процедуру вступу для молоді з ТОТ - незалежно від наявності українських документів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство освіти та науки України.

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Як повідомили у МОН, в Україні діє спеціальна квота для українців з ТОТ, яка передбачає окрему кількість місць у закладах вищої освіти по всій Україні - без конкурсу з іншими абітурієнтами.

Тобто можна подати документи, пройти співбесіду замість НМТ і вступити на бюджетну форму навчання.

Після зарахування ти отримаєш повноцінний статус студента: зможеш жити в гуртожитку, отримувати стипендію, користуватись пільгами та студентськими програмами. Якщо потрібно - ти зможеш оформити довідку переселенця, а також отримати гуманітарну або психологічну підтримку - йдеться у повідомленні МОН.

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У разі потреби, вступників з ТОТ проконсультують та допоможуть з евакуацією. Для старшокласників на ТОТ, які ще не є випускник,ами але вже планують вступ до українських вишів, таж є можливість консультацій та підтримки, наголосили у відомстві.

За посиланням у МОН розповіли майбутнім вступникам, як безпечно виїхати з тимчасово окупованих територій та де шукати необхідну підтримку.

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