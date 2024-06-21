Для українців на окупованих територіях запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру: що відомо
Київ • УНН
Для українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, діють особливі умови, які передбачають можливість не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит на спеціальності.
Для українців на тимчасово окупованих територіях запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру, які передбачають можливість не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит на спеціальності. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише УНН.
Наказ "Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році" вже зареєстровано у Міністерстві юстиції. Документ набрав чинності 19 червня,
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Зміни стосуються осіб, які цього року завершують здобуття вищої освіти ступеня бакалавра та перебувають на ТОТ або в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій.
Якщо вступники планують вступати для здобуття ступеня магістра до того самого закладу вищої освіти на спеціальності, яким надається особлива підтримка, то можуть не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит.
Зазначається, що якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа має право подати документи на таких умовах до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) ЗВО Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.
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