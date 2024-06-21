Для украинцев на временно оккупированных территориях ввели специальные условия поступления на магистратуру, предусматривающие возможность не сдавать единое профессиональное вступительное испытание и единый вступительный экзамен на специальности. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет УНН.

Приказ" о внесении изменений в порядок приема для получения высшего образования в 2024 году " уже зарегистрирован в Министерстве юстиции. Документ вступил в силу 19 июня, - говорится в сообщении.

Детали

Изменения касаются лиц, которые в этом году завершают получение высшего образования степени бакалавра и находятся на ТОТ или в населенных пунктах, отнесенных к территории активных боевых действий.

Если поступающие планируют поступать для получения степени магистра в то же учреждение высшего образования на специальности, которым предоставляется особая поддержка, то могут не сдавать единое профессиональное вступительное испытание и единый вступительный экзамен.

Отмечается, что если в учреждении высшего образования не осуществляется подготовка магистров по специальности, по которой получен диплом бакалавра, то лицо имеет право подать документы на таких условиях в любой перемещенный (временно перемещенный) ЗВО Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

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