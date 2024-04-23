Студенты сами будут выбирать темп и продолжительность обучения: парламент принял решение

Студенты смогут формировать собственную образовательную траекторию, регулировать темп и продолжительность обучения, а также менять профиль или специальность после года или полутора обучения. Соответствующий законопроект №10177 приняла Верховная Рада, сообщил во вторник вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

"Индивидуальные образовательные траектории - Рада приняла законопроект № 10177. Во втором чтении за законопроект проголосовало 306 депутатов", - сообщил чиновник в Telegram.

Что изменится для студентов

Студенты, по данным Федорова, "сами будут формировать образовательную траекторию, регулировать темп и продолжительность обучения, а также, при необходимости, смогут сменить специальность после года или полутора обучения".

Например, по его словам, студент еще не определился с конкретной специальностью, поэтому поступает на междисциплинарную программу "Социальные науки". В ее рамках есть несколько специальностей: социология, социальная работа и политология. После года-полтора студент решает, что ему ближе политология, выбирает эту специальность и продолжает целенаправленно ее изучать. Те, кто изначально определились со специальностью, смогут и в дальнейшем поступать сразу на нее, отметил Федоров.

Также студенты-контрактники, по данным вице-премьера, будут самостоятельно определять продолжительность обучения в университете. Студент сможет пройти 4-летнюю бакалаврскую программу за три года или наоборот - совместить обучение с работой и завершить за 6-8 лет.

"Адаптируем украинское образование к европейским стандартам. В топовых ЗВО Европы студенты учатся именно по такой системе", - подытожил Федоров.

Студентам вузов хотят разрешить самим выбирать темп обучения: ВР планирует определиться с законопроектом