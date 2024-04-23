Студентам вузов хотят разрешить самим выбирать темп обучения: ВР планирует определиться с законопроектом

В Верховной Раде на одном из ближайших заседаний планируют рассмотреть законопроект №10177 по развитию индивидуальных образовательных траекторий и совершенствованию образовательного процесса в высшем образовании, пишет УНН со ссылкой на повестку дня ВР.

Как рассказал ранее народный депутат, председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, этот документ предлагает студентам вузов самим выбирать темпы усвоения материала.

Законопроект важен, ведь он дает возможность каждому студенту в учреждении высшего образования выстраивать собственную образовательную траекторию. Если условно расчетное время обучения 240 кредитов на бакалавриате сейчас составляет 4 года обучения, то по этому законопроекту можно срок уменьшить до 3 лет за счет большей ежегодной загрузки или же наоборот - растянуть на 5 лет путем уменьшения ежегодной нагрузки - объяснял Бабак.

Детали

По его словам, не все студенты одинаково усваивают учебный материал: кто-то может быстрее осваивать дисциплины, может взять большую нагрузку в год, а кому-то несколько труднее это сделать.

"Мы хотим пойти навстречу студентам, чтобы они выстраивали тот темп обучения, который для них комфортен. Это основная идея законопроекта. Также предполагается, что можно будет поступить на первый курс не на конкретную специальность, а на отрасль. Уже после второго курса можно будет выбрать точную специализацию", - отметил нардеп.

Он отметил, что законопроект предусматривает не только большую автономию для студентов, но и для высших учебных заведений.

Законопроект уже проголосован в первом чтении.

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