Студентам вузов хотят разрешить самим выбирать темп обучения: ВР планирует определиться с законопроектом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
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Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  155176 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223607 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  406350 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175411 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131699 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 12:04  •  102570 просмотра

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18 апреля 2024, 06:06  •  411219 просмотра

Студентам вузов хотят разрешить самим выбирать темп обучения: ВР планирует определиться с законопроектом

Законопроект № 10177 имеет целью позволить студентам университетов выбирать собственный темп обучения, скорректировав продолжительность бакалаврской программы с 3 до 5 лет, исходя из их индивидуальной учебной нагрузки.

Общество •   •  4344 просмотра
Студентам вузов хотят разрешить самим выбирать темп обучения: ВР планирует определиться с законопроектом

Кабельное и спутниковое ТВ, радио, интернет и мобильная связь в Харькове работают - Синегубов

Кабельное и спутниковое телевидение, радио, интернет и мобильная связь работают в Харькове, несмотря на российский ракетный удар по телебашне.

Общество •   •  6692 просмотра
Кабельное и спутниковое ТВ, радио, интернет и мобильная связь в Харькове работают - Синегубов

россияне утром ударили по одной из общин Сумщины

россияне сегодня утром атаковали Великописаревскую громаду в Сумской области.

Война •   •  6211 просмотра
россияне утром ударили по одной из общин Сумщины

Действующему министру сообщили о подозрении: Сольского подозревают в завладении государственной землей

Бывшему председателю аграрного комитета Верховной Рады и действующему министру сообщено о подозрении в незаконном завладении около 2 500 га государственной земли стоимостью 291 млн грн в Сумской области и попытке завладеть еще 3 300 га стоимостью 190 млн грн.

политика •   •  6035 просмотра
Действующему министру сообщили о подозрении: Сольского подозревают в завладении государственной землей

Курс валют на 23 апреля: доллар остался на том же уровне

Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на 23 апреля на уровне 39,7879 грн/доллар США и 42,31 грн/евро.

Экономика •   •  6010 просмотра
Курс валют на 23 апреля: доллар остался на том же уровне

Скандальный контракт между МОУ и "Львовским арсеналом" о закупке снарядов: анализ на "холодную голову" - ФИЛЬМ

Журналистское расследование выявило скандальный контракт между министерством обороны Украины и "Львовским арсеналом" на закупку 100 000 минометных выстрелов на сумму 1,4 млрд грн. Большинство средств арестовано, часть из них была использована для закупки снарядов за рубежом и сейчас хранится в Словакии.

политика •   •  5775 просмотра
Скандальный контракт между МОУ и "Львовским арсеналом" о закупке снарядов: анализ на "холодную голову" - ФИЛЬМ

Скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды: Евлаш об ударе по харьковской телебашне

Россияне атаковали харьковскую телебашню, что может привести к нарушению связи и распространению российской пропаганды из-за ограничения украинского вещания.

Война •   •  8660 просмотра
Скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды: Евлаш об ударе по харьковской телебашне

Враг ударил FPV-дроном и из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду Днепропетровской области с помощью беспилотника и артиллерии, но обошлось без жертв.

Война •   •  8503 просмотра
Враг ударил FPV-дроном и из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

Парламент планирует взяться за изменение порядка рассмотрения дел в ВАКС: предусмотрено обязательствами перед партнерами

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который меняет процедуру рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, позволяя одному судье вместо коллегии из трех рассматривать дела против высокопоставленных чиновников.

политика •   •  7155 просмотра
Парламент планирует взяться за изменение порядка рассмотрения дел в ВАКС: предусмотрено обязательствами перед партнерами

На Запорожье россияне совершили 514 обстрелов, в том числе авиаудары по Работино и Малой Токмачке - ОВА

Российские войска интенсивно атаковали 6 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 514 ударов, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые разрушили жилые дома.

Война •   •  8951 просмотра
На Запорожье россияне совершили 514 обстрелов, в том числе авиаудары по Работино и Малой Токмачке - ОВА