Парламент поддержал реформу финансирования высшего образования: предусматривает гранты на обучение

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе финансирования высшего образования (№10399), предусматривающий введение грантов на обучение, сообщил в среду вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Реформа финансирования высшего образования - Рада приняла в первом чтении законопроект #10399. Это о принципе "деньги ходят за студентом" и гибкой системе софинансирования от государства. В частности будут гранты, которые полностью и частично покрывают обучение - написал Федоров в Telegram.

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Он указал, что нардепы отдали 234 голоса "за".

У студентов, по его словам, будет больше свободы при выборе УВО, ведь они не будут ограничены наличием бюджетных мест. "Также это о повышении качества образования - благодаря конкуренции между университетами за студентов", - отметил он.

"Этот законопроект станет геймченджером для высшего образования", - подытожил Федоров.

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