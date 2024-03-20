Парламент поддержал реформу финансирования высшего образования: предусматривает гранты на обучение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  104171 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  126610 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  125430 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124624 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  223122 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142815 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134561 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132633 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192044 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 18:47  •  223122 просмотра
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Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  200951 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

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15 марта 2024, 12:36  •  343563 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  357663 просмотра

Парламент поддержал реформу финансирования высшего образования: предусматривает гранты на обучение

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который вводит принцип "деньги ходят за студентом" и гибкую систему государственного софинансирования высшего образования, включая гранты, которые полностью или частично покрывают плату за обучение, предоставляя студентам больше свободы в выборе университетов и способствуя конкуренции между университетами для повышения качества образования.

Общество •   •  10523 просмотра
Парламент поддержал реформу финансирования высшего образования: предусматривает гранты на обучение

Блокирование движения автобусов на границе с Украиной: Кубраков обратился к польскому главе МВД

Польские фермеры заблокировали движение автобусов на пограничном пункте пропуска "Медика-Шегини". Вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков обратиться к министру внутренних дел Польши Марцину Кервинскому с просьбой урегулировать ситуацию и не допустить, чтобы люди стали "заложниками политических противостояний"

Общество •   •  11371 просмотра
Блокирование движения автобусов на границе с Украиной: Кубраков обратился к польскому главе МВД

"Фактически без изменений": Демченко рассказал, какая сейчас ситуация на украино-польской границе

Польские фермеры продолжают блокировать около 850 грузовиков на въезде в Польшу из Украины на пяти пограничных пунктах пропуска, причем большинство грузовиков застряли на пункте пропуска "Ягодин".

Общество •   •  11984 просмотра
"Фактически без изменений": Демченко рассказал, какая сейчас ситуация на украино-польской границе

Шмыгаль о блокаде границы: уверен, что в ближайшее время будут хорошие результаты

Украина активно работает над разблокированием блокады украинско-польской границы польскими фермерами, и правительство уверено, что вскоре удастся достичь хороших результатов.

Общество •   •  10940 просмотра
Шмыгаль о блокаде границы: уверен, что в ближайшее время будут хорошие результаты

Три человека погибли из-за атаки рф на Харьков, пятеро раненых, количество жертв может возрасти - полиция

После удара российских войск по Харькову погибло три человека, пятеро получили ранения, а также вспыхнул масштабный пожар.

Война •   •  11600 просмотра
Три человека погибли из-за атаки рф на Харьков, пятеро раненых, количество жертв может возрасти - полиция

Украина ожидает быстрого прогресса по оборонным отношениям с ЕС - Шмыгаль

Украина ожидает быстрого прогресса в оборонных отношениях с ЕС, включая долгосрочную военную помощь и потенциальное использование замороженных российских активов для вооружения Украины в ее борьбе против российского вторжения.

Война •   •  11947 просмотра
Украина ожидает быстрого прогресса по оборонным отношениям с ЕС - Шмыгаль

Весеннее половодье: на Запорожье впервые после разрушения Каховской ГЭС поднялся уровень воды в Днепре

Впервые после разрушения Россией Каховской ГЭС уровень воды в Днепре в Запорожье почти вернулся к своему "нормальному" уровню из-за весеннего наводнения, которое заполнило малые реки и поймы на Хортице.

Общество •   •  17487 просмотра
Весеннее половодье: на Запорожье впервые после разрушения Каховской ГЭС поднялся уровень воды в Днепре

В Харькове из-за атаки рф пятеро раненых - мэр

Пять человек получили ранения в результате российского удара по Харькову сегодня, двое из них госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей.

Война •   •  15619 просмотра
В Харькове из-за атаки рф пятеро раненых - мэр

Украина передала ЕС план реформ для программы на 50 млрд евро, ожидает его одобрения - Шмыгаль

Украина подала в Европейскую комиссию утвержденный правительством план для 4-летней программы поддержки ЕС на сумму 50 миллиардов евро, ожидая его одобрения и полноценного запуска, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в Брюссель.

Экономика •   •  17624 просмотра
Украина передала ЕС план реформ для программы на 50 млрд евро, ожидает его одобрения - Шмыгаль

путин не сможет избежать правосудия за преступления в Украине - глава МУС

Новоизбранный президент МУС Томоко Акане твердо верит, что президент россии владимир путин, на арест которого МУС выдал ордер в прошлом году, в конце концов предстанет перед судом и понесет ответственность за военные преступления в Украине.

Война •   •  17472 просмотра
путин не сможет избежать правосудия за преступления в Украине - глава МУС