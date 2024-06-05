Вища освіта: у МОН роз'яснили, які зміни чекають при вступі на магістратуру та аспірантуру
Київ • УНН
Міністерство освіти і науки оновило процедуру прийому на здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора мистецтвознавства на 2024 рік, збільшивши підтримку вищих навчальних закладів у прифронтових і прикордонних регіонах, підвищивши прохідні бали на магістерські програми і ввівши особливі умови для абітурієнтів з окупованих територій або райони, порушені активними військовими діями.
У цьому році змінився порядок прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора мистецтва. Зокрема, збільшується підтримка закладів вищої освіти, які розташовані у прифронтових та прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнту, збільшуються прохідні бали для вступу на магістратуру тощо. Про ці зміни розповіли у Міністерстві освіти і науки, передає УНН.
Міністерство освіти і науки інформує про оновлення Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора мистецтва у 2024 році. Зміни повʼязано із наявною воєнно-політичною ситуацією в країні. Також вони враховують основні аспекти щодо іспитів, які необхідні для підтвердження високого рівня знань, компетентностей та навичок вступників
Зазначається, що збільшується підтримка закладів вищої освіти, які розташовані у прифронтових та прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнту, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник обирає ЗВО, розташований у певному регіоні.
"ЗВО, поблизу зони бойових дій та постраждалих від російської агресії територій, матимуть особливий регіональний коефіцієнт: 1,07 — у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях; 1,04 — у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області; 1,00 — інші", - додають у міністерстві.
Також для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра (для другої вищої освіти) вступ може відбуватися без ЄВІ та ЄФВВ, а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це стосується освітніх програм всіх спеціальностей крім 081 "Право" і 293 "Міжнародне право".
"На навчання для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва умовою допуску є успішне складання ЄВІ в 2024 році з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів. Альтернативним допуском може бути ЄВІ у 2023 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру в 2024 році", - наголосили у міністерстві.
Деякі студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру. Зокрема, це стосується студентів, які зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території; проживають в населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії; проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.
Нагадаємо
Станом на 27 травня понад 167 тисяч студентів подали заяви до приймальних комісій вищих навчальних закладів на тестування для вступу в магістратуру та аспірантуру.