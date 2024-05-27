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На тестування в магістратуру та аспірантуру зареєструвалися понад 167 тисяч учасників

На тестування в магістратуру та аспірантуру зареєструвалися понад 167 тисяч учасників

Київ • УНН

 • 21101 перегляди

Станом на 27 травня понад 167 тисяч студентів подали заяви до приймальних комісій вищих навчальних закладів на тестування для вступу в магістратуру та аспірантуру

Станом на 27 травня до приймальних комісій закладів вищої освіти звернулися й отримали екзаменаційні листки понад 167 тис. потенційних учасників. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

Деталі

Станом на 27 травня до приймальних комісій закладів вищої освіти звернулися й отримали екзаменаційні листки понад 167 тис. потенційних учасників. Бажання складати єдиний вступний іспит в пунктах тестування, які будуть створені в Україні, виявила 164 631 особи, а за кордоном ー 2740

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для тих, хто планує вступати на спеціальності галузей знань "Освіта / Педагогіка", "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Управління та адміністрування", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", окрім ЄВІ, мають пройти ще й єдине фахове вступне випробування. Для охочих проходити ЄФВВ діє правило: не можна вибирати більше двох предметних тестів ЄФВВ.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури", доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому. До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування

 - додають в центрі.

В центрі вказують, що найбільше зареєструвало людей на спеціальності "Управління та адміністрування" - 18969, "Педагогіка та психологія" - 14449 та "Інформаційні технології" - 11954.

Нагадаємо

Вступники можуть завантажити запрошення на національний мультипредметний тест з детальною інформацією про дату, час і місце проведення НМТ з 8 травня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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