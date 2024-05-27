На тестирование в магистратуру и аспирантуру зарегистрировались более 167 тысяч участников

По состоянию на 27 мая в приемные комиссии высших учебных заведений обратились и получили экзаменационные листки более 167 тыс. потенциальных участников. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

Детали

По состоянию на 27 мая в приемные комиссии высших учебных заведений обратились и получили экзаменационные листки более 167 тыс. потенциальных участников. Желание сдавать единый вступительный экзамен в пунктах тестирования, которые будут созданы в Украине, изъявил 164 631 человек, а за рубежом ー 2740 - говорится в сообщении.

Отмечается, что для тех, кто планирует поступать на специальности отраслей знаний "Образование / Педагогика", "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", кроме ЕВЭ, должны пройти еще и единый вступительный экзамен. Для желающих проходить ЕФВВ действует правило: нельзя выбирать более двух предметных тестов ЕФВВ.

Для каждого участника, получившего экзаменационный лист, на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования создают информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру", доступ к которой осуществляется по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанному в нем. До 17 июня участники, зарегистрированные на основную сессию вступительных испытаний, получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения тестирования - добавляют в центре.

В центре указывают, что больше всего зарегистрировало людей на специальности "Управление и администрирование" - 18969, "Педагогика и психология" - 14449 и "Информационные технологии" - 11954.

Напомним

Поступающие могут загрузить приглашение на национальный мультипредметный тест с подробной информацией о дате, времени и месте проведения НМТ с 8 мая.