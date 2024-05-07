НМТ-2024: запрошення будуть доступні для завантаження 8 травня
Київ • УНН
Зареєстровані учасники можуть завантажити запрошення з детальною інформацією про дату, час і місце проведення НМТ 8 травня, але розголошувати цю інформацію не рекомендується з міркувань безпеки.
Вступники зможуть завантажити запрошення на національний мультипредметний тест з детальною інформацією про дату, час і місце проведення НМТ 8 травня, повідомили у вівторок в УЦОЯО, пише УНН.
Уже завтра, 8 травня, для зареєстрованих учасників з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, у яких буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ
В УЦОЯО наполегливо рекомендували не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека всіх його учасників.
Вступна кампанія-2024: затвердили нові правила прийому вступників20.03.24, 16:24 • 18786 переглядiв