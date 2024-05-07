НМТ-2024: приглашения будут доступны для загрузки 8 мая

Поступающие смогут загрузить приглашения на национальный мультипредметный тест с подробной информацией о дате, времени и месте проведения НМТ 8 мая, сообщили во вторник в УЦОКО, пишет УНН.

Уже завтра, 8 мая, для зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих персональных страниц приглашения, в которых будет указана дата, время и место проведения НМТ - сообщили в учреждении в соцсетях.

В УЦОКО настоятельно рекомендовали не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность всех его участников.

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