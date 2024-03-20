Вступительная кампания-2024: утвердили новые правила приема абитуриентов

Министерство образования и науки Украины утвердило основные принципы и процедуры приема абитуриентов во время вступительной кампании в 2024 году, сообщили в министерстве в среду, пишет УНН.

Детали

"МОН утвердило порядки приема на обучение для получения высшего и профессионального предвысшего образования в 2024 году", - говорится в сообщении.

Среди некоторых существенных изменений, в частности:

Конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, степени высшего образования младшего бакалавра осуществляется по результатам ВНО 2021 года и / или вступительных испытаний 2022-2024 годов.

С 2024 года не будет проводиться набор абитуриентов для получения степени высшего образования младшего бакалавра.

Поступающие в учреждения высшего образования на творческие специальности в этом году обязательно будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ), а также творческий конкурс.

НМТ будет содержать четыре предмета, из которых три - украинский язык, история Украины и математика - являются обязательными. Зато право выбора еще одного предмета остается за поступающим.

Конкурсный балл для поступления на основе ПЗСО и НРК5 не может быть меньше 150 баллов для специальностей отраслей знаний 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения", специальностей 221 "Стоматология", 222 "Медицина", 226 "Фармация, промышленная фармация", 228 "Педиатрия" отрасли знаний 22 "Здравоохранение".

Будет действовать запрет внеконкурсного поступления даже на контракт по всем специальностям и уровням высшего образования.

Будет проведен Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) по бакалавриату. То есть для поступающих ряда специальностей на магистратуру будут учитываться результаты ЕГКЭ.

Для выпускников колледжей будет действовать норма, что для поступления в учреждения высшего образования необходимо будет сдать НМТ или подать результаты ВНО за 2021 год.

Также некоторые изменения касаются поступления в учреждения профессионального предвысшего образования в 2024 году. В частности, поступающие могут подать в совокупности по всем основам поступления до пяти заявлений на бюджет и до пятнадцати заявлений по всем источникам финансирования. Кроме этого, вступительная кампания завершается 31 октября 2024 года.

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