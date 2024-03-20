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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
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Вступительная кампания-2024: утвердили новые правила приема абитуриентов
Министерство образования и науки Украины утвердило изменения для вступительной кампании 2024 года, среди которых введение Национального многопредметного тестирования (НМТ) для творческих специальностей, запрет поступления вне конкурса и требование Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для определенных бакалаврских программ.
Украина стремится присоединиться к Космической программе ЕС
Украина выразила заинтересованность в интенсификации интеграции в космическую деятельность ЕС путем присоединения к Космической программе ЕС и углубления сотрудничества с Европейским космическим агентством.
Атака на аэродром рф в энгельсе: вчера на его территории было 11 самолетов
Вчера на российском аэродроме в энгельсе находилось 11 самолетов, в том числе 9 бомбардировщиков, перед тем как его атаковали украинские беспилотники.
оккупанты возмущены невыполненными обещаниями руководства относительно отпусков и выплат за участие в "выборах" - ЦНС
российское военное руководство не выполнило обещания относительно дополнительного выходного дня и доплат оккупантам за участие в фейковых "президентских выборах" на оккупированных украинских территориях.
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Весной люди могут испытывать аллергию прежде всего из-за пыльцы деревьев, таких как ольха, орешник и береза, а также из-за повышенной активности клещей домашней пыли и плесени.
Госпогранслужба: через КПП "Медика - Шегини" приостанавливается движение всех категорий транспорта
Польские протестующие полностью приостанавливают движение транспортных средств через пункт пропуска "Медика-Шегини" на украинско-польской границе до 20:00 среды.
Убийство украинки в Германии: полиция обнаружила тело ее матери в озере
Россиянка и немец убили двух украинских беженок - мать и бабушку, чтобы похитить новорожденного ребенка в Германии.
До конца года в рф планируют создать еще две армии и 14 дивизий
россия планирует сформировать две общевойсковые армии, 14 дивизий и 16 бригад до конца этого года, чтобы увеличить боевой и численный состав своей армии.
Глава МИД Польши призвал спикера Палаты представителей вынести на голосование помощь Киеву: "Успех в Украине стал вопросом доверия к США"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал спикера Палаты представителей США поставить на голосование законопроект о помощи Украине, заявив, что успех Украины - это вопрос доверия к США.
Палата представителей США приняла резолюцию по похищению украинских детей рф
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила незаконное похищение россией украинских детей и назвала это попыткой уничтожить следующее поколение Украины.