НМТ-2024: обнародовали демонстрационные тесты

Специалисты Украинского центра оценивания качества образования подготовили демонстрационные варианты предметных тестов - составляющих национального мультипредметного теста (НМТ), сообщили в УЦОКО и МОН, пишет УНН.

Детали

Демонстрационный вариант НМТ-2024 уже доступен для тестирования.

"С сегодняшнего дня нынешние абитуриенты и все желающие могут проверить знания и сдать демонстрационный вариант мультипредметного теста на платформе Всеукраинская школа онлайн", - отметили в МОН.

В конце заданий, как указано, можно найти правильные ответы для самопроверки. В разделе "Прогресс" можно просмотреть, сколько тестовых баллов удалось набрать, в каких заданиях ошибки и что стоит доработать.

Также можно ознакомиться с схемой начисления баллов за задания и общей характеристикой теста.

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Дополнение

В УЦОКО отметили, что каждый участник будет выполнять сертификационную работу НМТ в один день в два этапа, каждый из которых продлится 120 минут, с перерывом в 20 минут. Сертификационная работа НМТ будет содержать задания по четырем учебным предметам: обязательные - украинский язык, математика и история Украины, на выбор - украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география.

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