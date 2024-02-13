НМТ-2024: обнародовали демонстрационные тесты
Специалисты подготовили демонстрационные версии предметных тестов, которые являются составляющими запланированного в Украине национального мультипредметного тестирования на 2024 год.
Украина не меняла статус 65 воинов, которых рф объявила якобы погибшими в Ил-76 - ГУР
Украина считает, что 65 военнослужащих, которых россия объявила погибшими в авиакатастрофе Ил-76, все еще остаются военнопленными.
В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА
Газоснабжение было восстановлено к около 1 500 потребителей в двух населенных пунктах Полтавской области Украины после ликвидации утечки газа на газопроводе, произошедшей 12 февраля.
Посол США не ожидает приглашения НАТО для Украины на июльском саммите
Посол НАТО Джулианна Смит не ожидает, что военный альянс предоставит Украине приглашение к членству на саммите в Вашингтоне.
На аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму вспыхнул пожар: что известно
Возле стоянки военной техники на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму произошел пожар.
"Укрзализныця" анонсировала новый рейс между Харьковом и Ивано-Франковской областью
Со следующей недели "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту с указанием времени отправления и прибытия.
В Одесской области ПВО сбила российскую ракету Х-59: обломки повредили несколько домов
Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету, нацеленную на Одессу, но ее осколки повредили недостроенные здания и стекла в прибрежной зоне.
Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос
76% украинцев не будут праздновать День святого Валентина. При этом большая часть людей никогда и не праздновали его, а четверть считает неуместным праздновать в военное время. К такому выводу пришли в ходе опроса, проведенного Rakuten Viber.
ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля
Суд продлил арест судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил офицера Национальной гвардии на блокпосту, до 12 апреля.
российские хакеры пытались войти в е-системы литовской армии
российские хакеры пытались получить доступ к литовским военным системам, но были обнаружены и остановлены.