НМТ-2024: обнародовали демонстрационные тесты

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  139385 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  172196 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  171244 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  277291 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  331191 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  272676 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  301864 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  325235 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256698 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НМТ-2024: обнародовали демонстрационные тесты

Специалисты подготовили демонстрационные версии предметных тестов, которые являются составляющими запланированного в Украине национального мультипредметного тестирования на 2024 год.

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Украина не меняла статус 65 воинов, которых рф объявила якобы погибшими в Ил-76 - ГУР

Украина считает, что 65 военнослужащих, которых россия объявила погибшими в авиакатастрофе Ил-76, все еще остаются военнопленными.

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В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА

Газоснабжение было восстановлено к около 1 500 потребителей в двух населенных пунктах Полтавской области Украины после ликвидации утечки газа на газопроводе, произошедшей 12 февраля.

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В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА

Посол США не ожидает приглашения НАТО для Украины на июльском саммите

Посол НАТО Джулианна Смит не ожидает, что военный альянс предоставит Украине приглашение к членству на саммите в Вашингтоне.

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Посол США не ожидает приглашения НАТО для Украины на июльском саммите

На аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму вспыхнул пожар: что известно

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На аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму вспыхнул пожар: что известно

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Со следующей недели "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту с указанием времени отправления и прибытия.

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"Укрзализныця" анонсировала новый рейс между Харьковом и Ивано-Франковской областью

В Одесской области ПВО сбила российскую ракету Х-59: обломки повредили несколько домов

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету, нацеленную на Одессу, но ее осколки повредили недостроенные здания и стекла в прибрежной зоне.

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В Одесской области ПВО сбила российскую ракету Х-59: обломки повредили несколько домов

Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос

76% украинцев не будут праздновать День святого Валентина. При этом большая часть людей никогда и не праздновали его, а четверть считает неуместным праздновать в военное время. К такому выводу пришли в ходе опроса, проведенного Rakuten Viber.

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ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля

Суд продлил арест судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил офицера Национальной гвардии на блокпосту, до 12 апреля.

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ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля

российские хакеры пытались войти в е-системы литовской армии

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российские хакеры пытались войти в е-системы литовской армии