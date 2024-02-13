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НМТ-2024: оприлюднили демонстраційні тести

НМТ-2024: оприлюднили демонстраційні тести

Київ • УНН

 • 22164 перегляди

Фахівці підготували демонстраційні версії предметних тестів, які є складовими запланованого в Україні національного мультипредметного тестування на 2024 рік.

Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти підготували демонстраційні варіанти предметних тестів - складників національного мультипредметного тесту (НМТ), повідомили в УЦОЯО та МОН, пише УНН.

Деталі

Демонстраційний варіант НМТ–2024 вже доступний для складання.

"Відсьогодні цьогорічні вступники та всі охочі можуть перевірити знання та скласти демонстраційний варіант мультипредметного тесту на платформі Всеукраїнська школа онлайн", - зазначили у МОН.

Наприкінці завдань, як вказано, можна знайти правильні відповіді для самоперевірки. У розділі "Прогрес" можна переглянути, скільки тестових балів удалося набрати, у яких завданнях помилки і що варто доопрацювати.

Також можна ознайомитися зі схемою нарахування балів за завдання та загальною характеристикою тесту.

В Україні затвердили характеристики тестів на НМТ-2024 25.01.24, 16:30 • 28322 перегляди

Доповнення

В УЦОЯО зазначили, що кожен учасник виконуватиме сертифікаційну роботу НМТ в один день у два етапи, кожен з яких триватиме 120 хвилин, з перервою у 20 хвилин. Сертифікаційна робота НМТ міститиме завдання з чотирьох навчальних предметів: обов’язкові - українська мова, математика та історія України, на вибір - українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.   

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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