НМТ-2024: оприлюднили демонстраційні тести

Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти підготували демонстраційні варіанти предметних тестів - складників національного мультипредметного тесту (НМТ), повідомили в УЦОЯО та МОН, пише УНН.

Деталі

Демонстраційний варіант НМТ–2024 вже доступний для складання.

"Відсьогодні цьогорічні вступники та всі охочі можуть перевірити знання та скласти демонстраційний варіант мультипредметного тесту на платформі Всеукраїнська школа онлайн", - зазначили у МОН.

Наприкінці завдань, як вказано, можна знайти правильні відповіді для самоперевірки. У розділі "Прогрес" можна переглянути, скільки тестових балів удалося набрати, у яких завданнях помилки і що варто доопрацювати.

Також можна ознайомитися зі схемою нарахування балів за завдання та загальною характеристикою тесту.

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Доповнення

В УЦОЯО зазначили, що кожен учасник виконуватиме сертифікаційну роботу НМТ в один день у два етапи, кожен з яких триватиме 120 хвилин, з перервою у 20 хвилин. Сертифікаційна робота НМТ міститиме завдання з чотирьох навчальних предметів: обов’язкові - українська мова, математика та історія України, на вибір - українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

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