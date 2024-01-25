В Україні затвердили характеристики тестів на НМТ-2024
Київ • УНН
В Україні затвердили характеристики тестів на НМТ-2024, визначивши кількість завдань і час, відведений на кожен предмет.
В Україні затверджено загальні характеристики предметних тестів основного й додаткового блоків національного мультипредметного тесту 2024 року та схеми нарахування балів за виконання завдань. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.
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Також повідомляється, що визначено кількість і форми тестових завдань із кожного предмета та час на їх виконання.
Згідно з повідомленням, тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань, із математики й фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов – по 32.
На виконання завдань з усіх предметів відведено орієнтовно по 60 хвилин.
"Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів. Зауважуємо також, що зміст завдань з історії України охоплюватиме лише події другої половини XVI – початку ХХІ ст.",- наголошується в повідомленні.
Нагадаємо
В минулому році учні 11-х класів звільнилися від складання ДПА, а вступники складали національний мультипредметний тест (НМТ), що заміняє ЗНО.
Мультипредметний тест не замінить ЗНО повністю – МОН23.01.23, 11:38 • 1108669 переглядiв