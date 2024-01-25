В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024

В Украине утверждены общие характеристики предметных тестов основного и дополнительного блоков национального мультипредметного теста 2024 года и схемы начисления баллов за выполнение заданий. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

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Также сообщается, что определено количество и формы тестовых заданий по каждому предмету и время на их выполнение.

Согласно сообщению, тесты по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий, по математике и физике - 22 и 20 соответственно, а по иностранным языкам - по 32.

На выполнение заданий по всем предметам отведено ориентировочно по 60 минут.

"Все задания НМТ будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам. Замечаем также, что содержание заданий по истории Украины будет охватывать только события второй половины XVI - начала XXI в.",- отмечается в сообщении.

Напомним

В прошлом году ученики 11-х классов освободились от сдачи ГИА, а поступающие сдавали национальный мультипредметный тест (НМТ), заменяющий ВНО.

Мультипредметный тест не заменит ВНО полностью - МОН