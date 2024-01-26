НМТ-2024: стало відомо, коли відбудеться тестування випускників
Київ • УНН
НМТ міститиме два блоки: основний, до якого увійдуть три обов’язкові навчальні предмети, і додатковий, що міститиме завдання з одного навчального предмета на вибір.
Цьогоріч українські випуски складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) протягом 14 травня — 19 липня. По це з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.
Деталі
Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році заплановано провести протягом 14 травня — 19 липня. Такий період визначено наказом Міністерства освіти і науки України.
Зазначається також, що цим наказом затверджено перелік навчальних предметів, із яких відбудеться тестування
Зокрема, передбачено, що НМТ міститиме два блоки: основний, до якого увійдуть три обов’язкові навчальні предмети, і додатковий, що міститиме завдання з одного навчального предмета на вибір.
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В УЦОЯО нагадали, що обов'язковими предметами є — українська мова, математика та історія України.
Натомість предметами на вибір цього річ буде — українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.
Доповнення
Для кожного учасника тестування проходитиме в один день у два етапи. Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики.
Натомість під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, — з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Нагадаємо
В Україні затверджено загальні характеристики предметних тестів основного й додаткового блоків національного мультипредметного тесту 2024 року та схеми нарахування балів за виконання завдань.