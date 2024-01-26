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НМТ-2024: стало відомо, коли відбудеться тестування випускників

НМТ-2024: стало відомо, коли відбудеться тестування випускників

Київ • УНН

 • 23693 перегляди

НМТ міститиме два блоки: основний, до якого увійдуть три обов’язкові навчальні предмети, і додатковий, що міститиме завдання з одного навчального предмета на вибір.

Цьогоріч українські випуски складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) протягом 14 травня — 19 липня. По це з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

Деталі 

Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році заплановано провести протягом 14 травня — 19 липня. Такий період визначено наказом Міністерства освіти і науки України.  

- заявили в УЦОЯО.

Зазначається також, що цим наказом затверджено перелік навчальних предметів, із яких відбудеться тестування

Зокрема, передбачено, що НМТ міститиме два блоки: основний, до якого увійдуть три обов’язкові навчальні предмети, і додатковий, що міститиме завдання з одного навчального предмета на вибір.

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В УЦОЯО нагадали, що обов'язковими предметами є  — українська мова, математика та історія України. 

Натомість предметами на вибір цього річ буде  — українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Доповнення

Для кожного учасника тестування проходитиме в один день у два етапи. Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики.

Натомість під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, —  з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва. 

Нагадаємо

В Україні затверджено загальні характеристики предметних тестів основного й додаткового блоків національного мультипредметного тесту 2024 року та схеми нарахування балів за виконання завдань.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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