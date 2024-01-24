Кабмін затвердив новий статут Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти

Кабінет міністрів затвердив нову редакцію статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, повідомляється на Урядовому порталі, пише УНН.

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Зазначається, що Кабмін затвердив нову редакцію статуту НАЗЯВО, щоб привести діяльність агентсва згідно з положенням закону "Про вищу освіту".

Нова редакція статуту передбачає:

удосконалення механізму забезпечення якості вищої освіти;

встановлення переліку повноважень та прав НАЗЯВО;

удосконалення процедури оскарження рішень Національного агентства через утворення в його складі Апеляційної палати;

уточнення процедури формування складу НАЗЯВО, встановлення його структури;

визначення порядку проведення інституційної акредитації ЗВО та постакредитаційного моніторингу.

Нагадаємо

Уряд планує цього року запустити масштабну реформу вищої освіти. Окрім навчання за державним замовленням та контрактною формою, хочуть впровадити державні гранти й пільгові кредити.