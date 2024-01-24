Кабмин утвердил новый устав Нацагентства по обеспечению качества высшего образования

В Украине вернули запрет на продажу топлива "Евро-3" и "Евро-4"

Украина возобновила запрет на использование топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4", восстановив требования к качеству топлива не ниже экологического стандарта "Евро-5". Страна отказалась от использования топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4" с 2016 года, но из-за российского вторжения и потребности в дополнительном топливе смягчила стандарты.