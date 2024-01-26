НМТ-2024: стало известно когда состоится тестирование выпускников

В этом году украинские выпускники будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) в течение 14 мая - 19 июля. Об этом со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

Детали

Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2024 году запланировано провести в течение 14 мая - 19 июля. Такой период определен приказом Министерства образования и науки Украины. - заявили в УЦОКО.

Отмечается также, что этим приказом утвержден перечень учебных предметов, по которым состоится тестирование

В частности, предусмотрено, что УМТ будет содержать два блока: основной, в который войдут три обязательных учебных предмета, и дополнительный, содержащий задания по одному учебному предмету на выбор.

Кабмин утвердил новый устав Нацагентства по обеспечению качества высшего образования

В УЦОКО напомнили, что обязательными предметами являются - украинский язык, математика и история Украины.

Зато предметами на выбор в этом году будет - украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география.

Дополнение

Для каждого участника тестирование будет проходить в один день в два этапа. Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задания по украинскому языку и математике.

Зато во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, - по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в УМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.

Напомним

В Украине утверждены общие характеристики предметных тестов основного и дополнительного блоков национального мультипредметного теста 2024 года и схемы начисления баллов за выполнение заданий.