НМТ-2024: стало известно когда состоится тестирование выпускников
УМТ будет содержать два блока: основной, в который войдут три обязательных учебных предмета, и дополнительный, содержащий задания по одному учебному предмету на выбор.
рф отвергает создание международной комиссии для установления причин падения Ил-76 - ГУР
россия отклоняет предложения о создании международной комиссии для расследования авиакатастрофы с самолетом Ил-76, упавшим 24 января в Белгородской области. Точные обстоятельства катастрофы остаются невыясненными.
Судьи-взяточники 2023 года, которые вошли в историю
Судьи-взяточники 2023 года, которые вошли в историю.
Гуменюк объяснила, почему рф в последнее время не использует "Калибры"
Использование оккупантами ракет "Калибр" уменьшилось, возможно, из-за трудностей с обслуживанием после запуска. Также спикер сделала предположение, что тем, что ракетоносители находятся на дежурстве, но не применяется рф пытается "усыпить бдительность".
Франция передала Украине еще две реактивные системы залпового огня LRU в рамках "Коалиции артиллерии"
Франция поставила Украине еще две реактивные системы залпового огня LRU в рамках "Коалиции артиллерии". Это увеличивает общее количество французских систем в Украине.
За сутки россияне восемь раз обстреливали Донецкую область: есть раненые и разрушения
За прошедшие сутки оккупационные войска рф нанесли восемь по разным районам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов были ранены шесть человек и повреждены десятки домов.
На Луганщине оккупанты требуют от людей до 2026 года зарегистрировать оружие по российским правилам - Лысогор
Оккупационная администрация заблокировала Лисичанск и требует от жителей оккупированных территорий области зарегистрировать свое оружие до 1 января 2026 года. Несмотря на новые нормы, количество оружия на руках у населения останется для оккупантов неизвестным.
Трампа раскритиковали у республиканцев за попытку сорвать сделку по границе, от которой зависит помощь Украине. Тот отреагировал
Президент Трамп подвергся критике со стороны республиканцев, в частности Митта Ромни, за то, что он якобы подорвал пограничное соглашение с Мексикой, чтобы обвинить Байдена. Соглашение предусматривает продолжение помощи Украине. В ответ Трамп выступил за "идеальную" границу, даже если это приведет к временному закрытию.
Дефицита электричества нет, из-за обстрелов есть значительные повреждения в сетях в Харьковской и Сумской областях - энергетики
Украина не испытывает дефицита электроэнергии, поскольку внутренняя генерация удовлетворяет потребности потребителей и дефицита не ожидается, заявляют в Министерстве энергетики и НЭК "Укрэнерго". Однако обстрелы нанесли значительные повреждения электросетям в Харьковской и Сумской областях.
Ермак обсудил с Салливаном ситуацию с пакетом помощи Украине и недавние удары рф
Андрей Ермак, Глава Офиса Президента, и Джейк Салливан, Советник по вопросам национальной безопасности США, обсудили недавние российские удары, пакеты помощи и мирные усилия для Украины. Они подчеркнули важность поддержки США в борьбе Украины против агрессии.