Высшее образование: в МОН разъяснили, какие изменения ждут при поступлении на магистратуру и аспирантуру

В этом году изменился порядок приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии, доктора искусств. В частности, увеличивается поддержка высших учебных заведений, расположенных в прифронтовых и приграничных областях из-за повышения регионального коэффициента, увеличиваются проходные баллы для поступления на магистратуру и тому подобное. Об этих изменениях рассказали в Министерстве образования и науки, передает УНН.

Министерство образования и науки информирует об обновлении порядка приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии, доктора искусства в 2024 году. Изменения связаны с имеющейся военно-политической ситуацией в стране. Также они учитываются основные аспекты экзаменов, которые необходимы для подтверждения высокого уровня знаний, компетенций и навыков поступающих - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличивается поддержка высших учебных заведений, расположенных в прифронтовых и приграничных областях из-за повышения регионального коэффициента, на который умножается конкурсный балл, если абитуриент выбирает ЗВО, расположенный в определенном регионе.

"ЗВО, вблизи зоны боевых действий и пострадавших от российской агрессии территорий, будут иметь особый региональный коэффициент: 1,07 — в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях; 1,04 — в Днепропетровской, Полтавской областях, а также Бучанском районе Киевской области; 1,00 - другие", - добавляют в министерстве.

Также для получения степени магистра на основе уже полученной степени магистра (для второго высшего образования) поступление может происходить без ЕВЭ и ЕПВИ, а только по экзаменам непосредственно в учебном заведении. Это касается образовательных программ всех специальностей кроме 081 "Право" и 293 "Международное право".

"На обучение для получения степени доктора философии/доктора искусства условием допуска является успешная сдача ЕВЭ в 2024 году с оценкой за каждый из его компонентов не менее 150 баллов. Альтернативным допуском может быть ЕВЭ в 2023 году с оценкой за тест по иностранному языку не менее 130 баллов. Сертификаты, удостоверяющие знание иностранного языка, не предоставляют доступа к поступлению в аспирантуру в 2024 году", - отметили в министерстве.

Некоторые студенты, получившие степень бакалавра в 2024 году, могут воспользоваться специальными условиями для поступления в магистратуру. В частности, это касается студентов, которые зарегистрированы и проживают на временно оккупированной территории; проживают в населенных пунктах, где по состоянию на 1 июля 2024 года происходили активные боевые действия; проживают на временно оккупированной территории или переселились с таких территорий после 1 января 2024 года.

Напомним

По состоянию на 27 мая более 167 тысяч студентов подали заявления в приемные комиссии высших учебных заведений на тестирование для поступления в магистратуру и аспирантуру.