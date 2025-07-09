Украинцам рассказали об алгоритме поступления в вузы с оккупированных территорий

Поступить в украинское высшее учебное заведение можно даже с временно оккупированных территорий. Украина создала отдельную упрощенную процедуру поступления для молодежи с ВОТ - независимо от наличия украинских документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Детали

Как сообщили в МОН, в Украине действует специальная квота для украинцев с ВОТ, которая предусматривает отдельное количество мест в учреждениях высшего образования по всей Украине - без конкурса с другими абитуриентами.

То есть можно подать документы, пройти собеседование вместо НМТ и поступить на бюджетную форму обучения.

После зачисления ты получишь полноценный статус студента: сможешь жить в общежитии, получать стипендию, пользоваться льготами и студенческими программами. Если нужно - ты сможешь оформить справку переселенца, а также получить гуманитарную или психологическую поддержку - говорится в сообщении МОН.

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В случае необходимости, поступающих с ВОТ проконсультируют и помогут с эвакуацией. Для старшеклассников на ВОТ, которые еще не являются выпускниками, но уже планируют поступление в украинские вузы, также есть возможность консультаций и поддержки, отметили в ведомстве.

По ссылке в МОН рассказали будущим абитуриентам, как безопасно выехать с временно оккупированных территорий и где искать необходимую поддержку.

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