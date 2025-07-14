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Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи
08:14 • 4804 перегляди
Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи
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Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи

Київ • УНН

 • 4738 перегляди

В Україні стартували додаткові сесії НМТ, що триватимуть з 14 по 25 липня. Учасники, які не з'явилися з поважних причин або не змогли завершити тестування, можуть подати документи для участі.

Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи

В Україні стартували додаткові сесії національного мультипредметного тесту, які, згідно з календарним планом, триватимуть з 14 по 25 липня. Хто має право взяти в них участь, як подавати документи і яким чином можна отримати запрошення на тестування з'ясовував кореспондент УНН.

Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, що потрапити на додаткові сесії НМТ мають праву ті випускники, які не з’явилися до тимчасових екзаменаційних центрів з поважних причин або в день проведення НМТ брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах.

Вони мають подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, який здійснював реєстрацію для участі в основних сесіях НМТ, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, а також один із документів, де відображено факти й обставини, які могли бути підставою для допуску до участі в додаткових сесіях, протягом трьох робочих днів із дня проведення НМТ, у який вони мали проходити тестування.

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Як подавати документи

Подати документи можна в один із таких способів:

• за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення НМТ та час, потрібний на доставлення документів до регіонального центру оцінювання якості освіти);

• електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру оцінювання якості освіти);

• особисто заявником або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Окрім того, подати документи для участі в додаткових сесіях можуть ті учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через причини, на які вони не могли вплинути. З-поміж таких причин є:

• різке погіршення їхнього стану здоров’я;

• виникнення в ТЕЦ обставин, які могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ;

• дочасне припинення процедури НМТ в певній аудиторії або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

Хто не потрапив на основну сесію

Вступники, які реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ, мають у персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, усунути недоліки та надіслати внесену інформацію і копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

Обробку інформації та відповідних сканкопій/фотокопій документів, надісланих потенційними учасниками в додатковий період реєстрації, регіональний центр оцінювання якості освіти здійснює протягом десяти робочих днів із дня надсилання інформації на обробку.

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Хто приймає рішення про допуск до додаткових сесій НМТ

Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях зазначених осіб ухвалює регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ. Особу допускають до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти клопотання щодо анулювання її результату НМТ.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску/недопуску особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають у її персональному кабінеті.

Учасникам, які з поважних причин не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи під час основної сесії НМТ, зареєструвалися для участі в додатковій сесії, але не взяли участі в ній, результат основної сесії НМТ може бути відновлено рішенням апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за умови подання такими учасниками заяви не пізніше 25 липня 2025 року.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

Освіта
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