НМТ-2025: результати тестів на основних сесіях уже доступні онлайн
Київ • УНН
Всі учасники основних сесій НМТ з 11 по 20 червня отримали результати. Інформація доступна у персональних кабінетах, включаючи Інформаційну картку та Картку результатів.
Результати всіх основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) розміщено в персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 2 липня, пише УНН.
Сьогодні всі учасники основних сесій НМТ, які проходили тестування в період з 11 до 20 червня, отримали свої результати за шкалою 100-200 балів
Розміщено їх у персональних кабінетах. Тепер учасники можуть сформувати необхідну для вступу у виш інформаційну картку учасника НМТ у вкладці "Результат НМТ-2025". Також можна завантажити картку результатів за предметами.
Оригінал документа з результатами НМТ для подання до закордонного закладу освіти можна отримати, замовивши з 4 липня витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи). Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа подавати не потрібно.
Доповнення
Усього цього року було проведено 17 основних сесій НМТ. Для кожної з них уклали унікальну добірку тестових завдань.
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