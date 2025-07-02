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НМТ-2025: результати тестів на основних сесіях уже доступні онлайн

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Всі учасники основних сесій НМТ з 11 по 20 червня отримали результати. Інформація доступна у персональних кабінетах, включаючи Інформаційну картку та Картку результатів.

НМТ-2025: результати тестів на основних сесіях уже доступні онлайн

Результати всіх основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) розміщено в персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 2 липня, пише УНН.

Сьогодні всі учасники основних сесій НМТ, які проходили тестування в період з 11 до 20 червня, отримали свої результати за шкалою 100-200 балів

- повідомили в УЦОЯО.

Розміщено їх у персональних кабінетах. Тепер учасники можуть сформувати необхідну для вступу у виш інформаційну картку учасника НМТ у вкладці "Результат НМТ-2025". Також можна завантажити картку результатів за предметами.

Оригінал документа з результатами НМТ для подання до закордонного закладу освіти можна отримати, замовивши з 4 липня витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи). Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа подавати не потрібно. 

Доповнення

Усього цього року було проведено 17 основних сесій НМТ. Для кожної з них уклали унікальну добірку тестових завдань.

Попередні результати НМТ-2025: найбільше 200-бальників - із математики01.07.25, 14:00 • 2316 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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