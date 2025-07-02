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НМТ-2025: результаты тестов на основных сессиях уже доступны онлайн

Киев • УНН

 • 173 просмотра

Все участники основных сессий НМТ с 11 по 20 июня получили результаты. Информация доступна в персональных кабинетах, включая Информационную карточку и Карточку результатов.

НМТ-2025: результаты тестов на основных сессиях уже доступны онлайн

Результаты всех основных сессий национального мультитестового теста (НМТ) размещены в персональных кабинетах, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) 2 июля, пишет УНН.

Сегодня все участники основных сессий НМТ, которые проходили тестирование в период с 11 по 20 июня, получили свои результаты по шкале 100-200 баллов

- сообщили в УЦОКО.

Они размещены в персональных кабинетах. Теперь участники могут сформировать необходимую для поступления в вуз информационную карту участника НМТ во вкладке "Результат НМТ-2025". Также можно скачать карту результатов по предметам.

Оригинал документа с результатами НМТ для подачи в зарубежное учебное заведение можно получить, заказав с 4 июля выписку из сведений результатов НМТ (справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения). Для поступления в учреждения высшего образования Украины этот документ подавать не нужно.

Дополнение

Всего в этом году было проведено 17 основных сессий НМТ. Для каждой из них составили уникальный набор тестовых заданий.

Предварительные результаты НМТ-2025: больше всего 200-балльников — по математике01.07.25, 14:00 • 2280 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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