НМТ-2025: запрошення на додаткові сесії вже доступні

Запрошення для учасників додаткових сесій НМТ-2025 уже в персональних кабінетах, повідомили в УЦОЯО у середу, пише УНН.

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"Учасники й учасниці додаткових сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) уже можуть переглянути свої запрошення для участі в тестуванні й завантажити їх із персональних кабінетів", - ідеться у повідомленні.

Із запрошення можна дізнатися дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування.

"Інформація про місце тестування є конфіденційною й призначена лише для учасників тестування. Закликаємо утриматися від її поширення та розголошення особистих даних - дбаймо про безпеку разом", - наголосили в УЦОЯО.

Для тих, хто проходитиме НМТ в Україні, час початку зазначено за київським часом. А для тих, хто братиме участь у тестуванні за кордоном, - за місцевим часом.

В УЦОЯО порадили заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування, а також прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення вас не буде допущено до ТЕЦ.

НМТ-2025: результати тестів на основних сесіях уже доступні онлайн