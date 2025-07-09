НМТ-2025: запрошення на додаткові сесії вже доступні
Київ • УНН
Учасники додаткових сесій НМТ можуть переглянути та завантажити запрошення з персональних кабінетів. Запрошення містить дату, час та адресу тимчасового екзаменаційного центру.
Запрошення для учасників додаткових сесій НМТ-2025 уже в персональних кабінетах, повідомили в УЦОЯО у середу, пише УНН.
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"Учасники й учасниці додаткових сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) уже можуть переглянути свої запрошення для участі в тестуванні й завантажити їх із персональних кабінетів", - ідеться у повідомленні.
Із запрошення можна дізнатися дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування.
"Інформація про місце тестування є конфіденційною й призначена лише для учасників тестування. Закликаємо утриматися від її поширення та розголошення особистих даних - дбаймо про безпеку разом", - наголосили в УЦОЯО.
Для тих, хто проходитиме НМТ в Україні, час початку зазначено за київським часом. А для тих, хто братиме участь у тестуванні за кордоном, - за місцевим часом.
В УЦОЯО порадили заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування, а також прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення вас не буде допущено до ТЕЦ.
НМТ-2025: результати тестів на основних сесіях уже доступні онлайн02.07.25, 11:45 • 1059 переглядiв