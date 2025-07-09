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НМТ-2025: приглашения на дополнительные сессии уже доступны

Киев • УНН

 • 55 просмотра

Участники дополнительных сессий НМТ могут просмотреть и загрузить приглашения из личных кабинетов. Приглашение содержит дату, время и адрес временного экзаменационного центра.

НМТ-2025: приглашения на дополнительные сессии уже доступны

Приглашения для участников дополнительных сессий НМТ-2025 уже в персональных кабинетах, сообщили в УЦОКО в среду, пишет УНН.

Детали

"Участники и участницы дополнительных сессий национального мультипредметного теста (НМТ) уже могут просмотреть свои приглашения для участия в тестировании и загрузить их из персональных кабинетов", - говорится в сообщении.

Из приглашения можно узнать дату и время проведения НМТ, а также адрес временного экзаменационного центра (ВЭЦ), в котором будет проходить тестирование.

"Информация о месте тестирования является конфиденциальной и предназначена только для участников тестирования. Призываем воздержаться от ее распространения и разглашения личных данных - давайте заботиться о безопасности вместе", - подчеркнули в УЦОКО.

Для тех, кто будет проходить НМТ в Украине, время начала указано по киевскому времени. А для тех, кто будет участвовать в тестировании за границей, - по местному времени.

В УЦОКО посоветовали заранее спланировать свой график на определенный в приглашении день тестирования, а также проложить маршрут доезда, ведь в случае опоздания вас не допустят к ВЭЦ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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