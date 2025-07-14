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Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
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Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
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Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы

Киев • УНН

 • 2532 просмотра

В Украине стартовали дополнительные сессии НМТ, которые продлятся с 14 по 25 июля. Участники, которые не явились по уважительным причинам или не смогли завершить тестирование, могут подать документы для участия.

Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы

В Украине стартовали дополнительные сессии национального мультипредметного теста, которые, согласно календарному плану, продлятся с 14 по 25 июля. Кто имеет право принять в них участие, как подавать документы и каким образом можно получить приглашение на тестирование выяснял корреспондент УНН.

Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие

В Украинском центре оценивания качества образования объяснили, что попасть на дополнительные сессии НМТ имеют право те выпускники, которые не явились во временные экзаменационные центры по уважительным причинам или в день проведения НМТ участвовали в международных, всеукраинских мероприятиях.

Они должны подать в региональный центр оценивания качества образования, который осуществлял регистрацию для участия в основных сессиях НМТ, заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий, а также один из документов, где отражены факты и обстоятельства, которые могли быть основанием для допуска к участию в дополнительных сессиях, в течение трех рабочих дней со дня проведения НМТ, в который они должны были проходить тестирование.

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Как подавать документы

Подать документы можно одним из следующих способов:

• с помощью почтовой связи (учитывая день проведения НМТ и время, необходимое для доставки документов в региональный центр оценивания качества образования);

• по электронной почте (датой отправления входящего письма считается дата, зафиксированная в электронном ящике регионального центра оценивания качества образования);

• лично заявителем или через уполномоченное им лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством.

Кроме того, подать документы для участия в дополнительных сессиях могут те участники, которые принимали участие в основных сессиях НМТ, но не смогли начать или завершить выполнение сертификационной работы по причинам, на которые они не могли повлиять. Среди таких причин:

• резкое ухудшение их состояния здоровья;

• возникновение в ВЭЦ обстоятельств, которые могли представлять угрозу для жизни и здоровья участников НМТ;

• досрочное прекращение процедуры НМТ в определенной аудитории или в ВЭЦ из-за невозможности создания надлежащих условий для выполнения сертификационной работы.

Кто не попал на основную сессию

Абитуриенты, которые регистрировались в основной период регистрации, но которым было отказано в регистрации для участия в НМТ, должны в персональном кабинете, созданном в основной период регистрации, устранить недостатки и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав на соответствующую кнопку в сервисе.

Обработку информации и соответствующих сканкопий/фотокопий документов, отправленных потенциальными участниками в дополнительный период регистрации, региональный центр оценивания качества образования осуществляет в течение десяти рабочих дней со дня отправки информации на обработку.

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Кто принимает решение о допуске к дополнительным сессиям НМТ

Решение о допуске к участию в дополнительных сессиях указанных лиц принимает регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования на основании записей, сделанных в документах ВЭЦ. Лицо допускается к прохождению НМТ во время дополнительных сессий при условии удовлетворения апелляционной комиссией при Украинском центре оценивания качества образования ходатайства об аннулировании его результата НМТ.

Информация о решении регламентной комиссии о допуске/недопуске лица к участию в дополнительных сессиях НМТ указывается в его персональном кабинете.

Участникам, которые по уважительным причинам не смогли завершить выполнение сертификационной работы во время основной сессии НМТ, зарегистрировались для участия в дополнительной сессии, но не приняли участия в ней, результат основной сессии НМТ может быть восстановлен решением апелляционной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования при условии подачи такими участниками заявления не позднее 25 июля 2025 года.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Украина
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