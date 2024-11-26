ukenru
Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
17:18 • 13730 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
12:40 • 65879 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 104289 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 117868 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 104946 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 120682 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 121558 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 120807 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 122785 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 171706 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

 • 104879 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

 • 80668 просмотра
"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

 • 78647 просмотра
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 107449 просмотра
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

 • 56480 просмотра
публикации
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 107449 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

 • 117869 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 129343 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 171707 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 233986 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

16:02 • 14610 просмотра
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

 • 56480 просмотра
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

 • 104290 просмотра
"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

 • 78647 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

 • 80668 просмотра
Актуальное
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Киев  •  УНН

 • 12826 просмотра

Read in English

Политолог Тарас Семенюк объяснил правовые и политические аспекты возможного ввода иностранных войск в Украину. Эксперт рассказал о процедуре допуска войск и потенциальных последствиях такого решения для международной безопасности.

Вопрос отправки иностранных войск в Украину продолжает вызывать обсуждение на международном уровне. Например, в газете Le Monde сообщили, что после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию обе страны снова вернулись к упомянутой теме. Но министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лами отверг эту идею. В то же время тема периодически возникает в политических дискуссиях, особенно в контексте возможной угрозы безопасности стран НАТО.

Политолог Тарас Семенюк в комментарии УНН объяснил, какие политические и правовые аспекты касаются такого решения, а также как оно могло бы повлиять на баланс сил на фронте.

Эксперт пояснил, что допуск иностранных боевых частей на территорию Украины регулируется законодательством и требует решения Верховной Рады.

"Здесь речь не идет об инструкторах или специалистах, а именно о боевых подразделениях. Для этого нужно разрешение Верховной Рады Украины. В частности, должно быть решение о допуске иностранных войск на территорию Украины. Такие случаи уже случались, например, во время совместных учений со странами НАТО или когда в украинские порты заходили корабли альянса", - ответил эксперт.

Что касается боевых частей, которые могли бы непосредственно участвовать в войне, то, по словам эксперта, публично это никто подтверждать не будет. Такие решения, даже если они рассматриваются, не выносятся на публичное обсуждение. Это вопрос, который решается исключительно на уровне военно-политического руководства.

Политолог также ответил, почему время от времени обсуждается вопрос отправки войск.

"Зависит от того, кто и с какой целью поднимает эту тему. Например, ранее говорили, что войска НАТО могут быть отправлены в Украину, если россия начнет стремительно продвигаться по территории, создавая угрозу для НАТО. Тогда, возможно, они рассмотрят такую идею. Но даже в такой ситуации решение должен принять парламент страны-члена НАТО. Это не простой процесс. Это не один человек решил и отправил. Сейчас речь об отправке иностранных войск не идет", - отметил эксперт

По его словам, для Украины получить разрешение на присутствие иностранных войск было бы не так сложно, но для стран НАТО это политически чувствительная тема, особенно из-за возможной оппозиции в их парламентах.

"Возможно, россия будет делать все, чтобы использовать эту ситуацию не только против нашей страны, но и против наших партнеров. Поэтому сейчас это только слухи и непроверенная информация", — добавил Семенюк.

Он также пояснил, что последствия такого решения сейчас трудно предсказать, поскольку в войне ситуация меняется очень быстро.

"Например, участие иностранных войск могло бы привести к масштабной эскалации, фактически к Третьей мировой войне, когда в конфликт присоединяются другие страны. Если говорить об участии войск Северной Кореи на стороне россии, то это один формат. россияне могут утверждать: "У вас тоже есть интернациональный легион". Но следует четко различать иностранный легион, который является отдельной боевой единицей, от регулярных войск другого государства. На регулярные войска другого государства дает разрешение парламент этой страны. Так работает демократия. Один лидер не может этого решить", - отметил Семенюк.

Поэтому сейчас, по мнению эксперта, даже для таких лидеров, как Макрон или премьер-министр Великобритании, эта тема является непопулярной. Ее сразу будут критиковать, и никто на такой шаг сейчас не пойдет.

Эксперт также пояснил, могли бы войска другой страны повлиять на баланс сил на фронте.

"Потенциально это может повлиять, но все зависит от количества этих войск, их состава и способа их применения. Влияние возможно, но это просчитывается в рамках так называемого стратегического планирования. Здесь нужно анализировать и высказываться очень осторожно. Например, наличие примерно 200 самолетов F-16 С около 500 пилотами и соответствующими ракетами, очевидно, может изменить определенный баланс сил", - ответил Семенюк.

Риски и последствия отказа от прямой военной поддержки Украины

Отказ от присутствия войск объясняется попыткой избежать прямой конфронтации с россией, которая может эскалировать до глобального конфликта. То есть предпочтение отдается "косвенному участию", которое предусматривает поддержку нашей страны вооружением, финансированием, санкциями, но без втягивания НАТО в открытый вооруженный конфликт.

К каким последствиям может привести такая позиция:

- Украина остается зависимой от поставок оружия и тренировок, но эти меры имеют свои пределы в эффективности против крупных военных ресурсов армии рф.

- В случае быстрого продвижения российских войск из-за отсутствия прямого противодействия повышаются риски для безопасности других стран.

- Украинская сторона может начать требовать большего снабжения современного вооружения, включая ракеты дальнего действия или авиацию, что может увеличить расходы стран-партнеров.

- Если война превратится в затяжной конфликт без четких военных решений, это может ослабить способность НАТО оперативно реагировать на другие кризисы и уменьшить его репутацию как мощного альянса.

- Отсутствие западных военных в Украине может спровоцировать другие государства, такие как Иран и КНДР, на более активную поддержку россии, что усложнит ситуацию на поле боя.

Отправка иностранных войск в Украину или увеличение военной помощи со стороны западных стран остаются сложными и многогранными вопросами. Хотя помощь важна для укрепления обороноспособности Украины, это решение влечет за собой ряд рисков — от эскалации конфликта до экономических и моральных последствий для стран, оказывающих поддержку. Политические лидеры и международное сообщество должны найти баланс между обеспечением безопасности Украины и сохранением стабильности на мировой арене, понимая важность как военной, так и дипломатической поддержки.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
severnaya-koreyaСеверная Корея
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
iranИран
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon