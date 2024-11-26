Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Вопрос отправки иностранных войск в Украину продолжает вызывать обсуждение на международном уровне. Например, в газете Le Monde сообщили, что после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию обе страны снова вернулись к упомянутой теме. Но министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лами отверг эту идею. В то же время тема периодически возникает в политических дискуссиях, особенно в контексте возможной угрозы безопасности стран НАТО.

Политолог Тарас Семенюк в комментарии УНН объяснил, какие политические и правовые аспекты касаются такого решения, а также как оно могло бы повлиять на баланс сил на фронте.

Эксперт пояснил, что допуск иностранных боевых частей на территорию Украины регулируется законодательством и требует решения Верховной Рады.

"Здесь речь не идет об инструкторах или специалистах, а именно о боевых подразделениях. Для этого нужно разрешение Верховной Рады Украины. В частности, должно быть решение о допуске иностранных войск на территорию Украины. Такие случаи уже случались, например, во время совместных учений со странами НАТО или когда в украинские порты заходили корабли альянса", - ответил эксперт.

Что касается боевых частей, которые могли бы непосредственно участвовать в войне, то, по словам эксперта, публично это никто подтверждать не будет. Такие решения, даже если они рассматриваются, не выносятся на публичное обсуждение. Это вопрос, который решается исключительно на уровне военно-политического руководства.

Политолог также ответил, почему время от времени обсуждается вопрос отправки войск.

"Зависит от того, кто и с какой целью поднимает эту тему. Например, ранее говорили, что войска НАТО могут быть отправлены в Украину, если россия начнет стремительно продвигаться по территории, создавая угрозу для НАТО. Тогда, возможно, они рассмотрят такую идею. Но даже в такой ситуации решение должен принять парламент страны-члена НАТО. Это не простой процесс. Это не один человек решил и отправил. Сейчас речь об отправке иностранных войск не идет", - отметил эксперт

По его словам, для Украины получить разрешение на присутствие иностранных войск было бы не так сложно, но для стран НАТО это политически чувствительная тема, особенно из-за возможной оппозиции в их парламентах.

"Возможно, россия будет делать все, чтобы использовать эту ситуацию не только против нашей страны, но и против наших партнеров. Поэтому сейчас это только слухи и непроверенная информация", — добавил Семенюк.

Он также пояснил, что последствия такого решения сейчас трудно предсказать, поскольку в войне ситуация меняется очень быстро.

"Например, участие иностранных войск могло бы привести к масштабной эскалации, фактически к Третьей мировой войне, когда в конфликт присоединяются другие страны. Если говорить об участии войск Северной Кореи на стороне россии, то это один формат. россияне могут утверждать: "У вас тоже есть интернациональный легион". Но следует четко различать иностранный легион, который является отдельной боевой единицей, от регулярных войск другого государства. На регулярные войска другого государства дает разрешение парламент этой страны. Так работает демократия. Один лидер не может этого решить", - отметил Семенюк.

Поэтому сейчас, по мнению эксперта, даже для таких лидеров, как Макрон или премьер-министр Великобритании, эта тема является непопулярной. Ее сразу будут критиковать, и никто на такой шаг сейчас не пойдет.

Эксперт также пояснил, могли бы войска другой страны повлиять на баланс сил на фронте.

"Потенциально это может повлиять, но все зависит от количества этих войск, их состава и способа их применения. Влияние возможно, но это просчитывается в рамках так называемого стратегического планирования. Здесь нужно анализировать и высказываться очень осторожно. Например, наличие примерно 200 самолетов F-16 С около 500 пилотами и соответствующими ракетами, очевидно, может изменить определенный баланс сил", - ответил Семенюк.

Риски и последствия отказа от прямой военной поддержки Украины

Отказ от присутствия войск объясняется попыткой избежать прямой конфронтации с россией, которая может эскалировать до глобального конфликта. То есть предпочтение отдается "косвенному участию", которое предусматривает поддержку нашей страны вооружением, финансированием, санкциями, но без втягивания НАТО в открытый вооруженный конфликт.

К каким последствиям может привести такая позиция:

- Украина остается зависимой от поставок оружия и тренировок, но эти меры имеют свои пределы в эффективности против крупных военных ресурсов армии рф.

- В случае быстрого продвижения российских войск из-за отсутствия прямого противодействия повышаются риски для безопасности других стран.

- Украинская сторона может начать требовать большего снабжения современного вооружения, включая ракеты дальнего действия или авиацию, что может увеличить расходы стран-партнеров.

- Если война превратится в затяжной конфликт без четких военных решений, это может ослабить способность НАТО оперативно реагировать на другие кризисы и уменьшить его репутацию как мощного альянса.

- Отсутствие западных военных в Украине может спровоцировать другие государства, такие как Иран и КНДР, на более активную поддержку россии, что усложнит ситуацию на поле боя.

Отправка иностранных войск в Украину или увеличение военной помощи со стороны западных стран остаются сложными и многогранными вопросами. Хотя помощь важна для укрепления обороноспособности Украины, это решение влечет за собой ряд рисков — от эскалации конфликта до экономических и моральных последствий для стран, оказывающих поддержку. Политические лидеры и международное сообщество должны найти баланс между обеспечением безопасности Украины и сохранением стабильности на мировой арене, понимая важность как военной, так и дипломатической поддержки.