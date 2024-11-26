АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Агентство по розыску и менеджменту активов после начала переговоров с государственным «Ощадбанком» должно было бы отменить конкурс на отбор управляющего для ТРЦ «Гулливер» и объявить новый, учитывая интересы государственных банков-кредиторов. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экс-советник директора ГБР, адвокат Олег Шрам.

Детали

Уже после объявления конкурса на отбор управителя для ТРЦ «Гулливер» представители Агентства по розыску и менеджменту активов все же решили встретиться с заместителем председателя правления «Ощадбанка», ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным, чтобы обсудить вопросы управления арестованным активом, которые затрагивают интересы государственного банка в части погашения долгов по кредитам. К консенсусу на совещании ожидаемо прийти не удалось и стороны договорились «продолжить взаимодействие». Милютин сообщил, что на встрече в АРМА пообещали еще раз «детально исследовать» соответствующие нормативно-правовые акты на предмет возможности включить в расходы на управление платежи банкам-кредиторам. Однако, стоит заметить, что риторика АРМА после этой встречи кардинально не изменилась - они продолжают оправдываться, что действующее законодательство не позволяет агентству становиться кредитором или должником в обязательствах владельца актива.

Адвокат Олег Шрам считает, что АРМА может и имеет полное право отменить действующий конкурс на управляющего для ТРЦ «Гулливер», особенно учитывая начало переговоров с «Ощадбанком».

«Если имущество обременено кредитами, то решая вопрос о передаче в управление, все обстоятельства обязательно должны учитываться. Это достаточно существенные и важные обстоятельства, и АРМА должно было бы их учесть раньше, не понятно почему они этого не сделали. Это надо было сделать для того, чтобы управляющий решал вопросы, в том числе и по погашению кредитов. Это существенно», - отметил Шрам.

Ведь, по его словам, если здание «Гулливера» передадут управляющему без обязательства обслуживать кредиты, то государственные банки не будут получать средства.

Выходом из этой ситуации может быть отмена действующего конкурса и объявление нового с учетом всех обстоятельств, чтобы обеспечить прозрачный механизм обслуживания кредитных обязательств.

Контекст

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ «Гулливер». Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать ипотечный кредит.

В «Ощадбанке» неоднократно заявляли, что решение о передаче «Гулливера» в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки «Ощадбанка из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления «Ощадбанка», ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ «Гулливер», если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок «Гулливера» отдадут «непонятному управителю».

Лишь после этого и под давлением общественности, представители АРМА все же решили пойти на переговоры с «Ощадбанком».