"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

ukenru
Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
07:26 • 54139 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
07:00 • 80671 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 105242 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 114364 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 124324 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 145307 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114294 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 124967 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 124611 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 121080 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская делегация в Сеуле: Киев обратился за военной помощью-Reuters

Украинская делегация в Сеуле: Киев обратился за военной помощью-Reuters

 • 65374 просмотра
В Киеве возросло количество пострадавших от падения вражеских обломков на дом

В Киеве возросло количество пострадавших от падения вражеских обломков на дом

 • 45854 просмотра
Новые псевдоструктуры: как рф пытается контролировать население временно оккупированных территорий

Новые псевдоструктуры: как рф пытается контролировать население временно оккупированных территорий

 • 82121 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

 • 70827 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

04:33 • 72434 просмотра
публикации
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

07:26 • 54139 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

07:00 • 80671 просмотра
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 123886 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

 • 145307 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 141614 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

08:14 • 10133 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

06:25 • 26645 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

04:33 • 72434 просмотра
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 78696 просмотра
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

 • 100244 просмотра
Актуальное
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

Киев  •  УНН

 • 10111 просмотра

Read in English

Тим Роббинс выразил обеспокоенность по поводу качества современных фильмов на Netflix и будущего кино. Актер считает, что высококачественные фильмы будут становиться все более редким явлением в Голливуде.

Звезда "Побега из Шоушенка" Тим Роббинс поделился мыслями о будущем кино, пишет УНН со ссылкой на NME.

детали

Американский актер Тим Роббинс беспокоится о будущем киноиндустрии.

Тим Роббинс, прославившийся своей ролью в фильме "Побег из Шоушенка", начал свою карьеру в 1982 году и сейчас является уже "ветераном" актерского мастерства. У него были роли в таких фильмах, как "Лучший стрелок", "Тропическая лихорадка" и "Таинственная река" среди многих других.

В настоящее время он снимается в научно-фантастическом антиутопическом сериале Apple TV+ Silo с Ребеккой Фергюсон. В интервью The Guardian о проекте и своей карьере актер выразил обеспокоенность по поводу будущего киноиндустрии.

Image

Тим Роббинс, считает, что Голливуд ждет неутешительное будущее.

Если сейчас зайти на Netflix, то можно увидеть, какие фильмы выходят, и вы скажите мне, что это будущее кино? Мы в большой беде.

- говорит актер.

В Тим Роббинс добавил, что высококачественные фильмы по-прежнему будут иметь успех и будут иметь длительное влияние, но это будет гораздо реже, чем было раньше.

Прошло 30 лет после " побега из Шоушенка

- сказал он.

Когда он вышел, он получил хорошие отзывы, был номинирован на премию Оскар, но никто его не видел. Ситуацию изменения в VHS и Тед Тернер, который показывал это на своем телевизионном канале Turner Classic Movies. Это любимый фильм. Он остается на вершине IMDb как самый любимый фильм всех времен. Так что я знаю, что качественное кино, качественное телешоу будут продолжаться. Будь то хит или нет, не имеет значения по сравнению с тем, что люди подумают об этом через 10, 15, 20 лет

Напомним

Кабриолета Jaguar E-Type 1967 года, снимавшегося во всех трех фильмах об Остине Пауэрсе, продают на аукционе Mecum. Автомобиль имеет 4,2-литровый двигатель, пробег 103 000 км и недавно прошел реставрацию.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости МираУНН Lite
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
netflixNetflix