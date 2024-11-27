"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино
Киев • УНН
Тим Роббинс выразил обеспокоенность по поводу качества современных фильмов на Netflix и будущего кино. Актер считает, что высококачественные фильмы будут становиться все более редким явлением в Голливуде.
Звезда "Побега из Шоушенка" Тим Роббинс поделился мыслями о будущем кино, пишет УНН со ссылкой на NME.
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Американский актер Тим Роббинс беспокоится о будущем киноиндустрии.
Тим Роббинс, прославившийся своей ролью в фильме "Побег из Шоушенка", начал свою карьеру в 1982 году и сейчас является уже "ветераном" актерского мастерства. У него были роли в таких фильмах, как "Лучший стрелок", "Тропическая лихорадка" и "Таинственная река" среди многих других.
В настоящее время он снимается в научно-фантастическом антиутопическом сериале Apple TV+ Silo с Ребеккой Фергюсон. В интервью The Guardian о проекте и своей карьере актер выразил обеспокоенность по поводу будущего киноиндустрии.
Тим Роббинс, считает, что Голливуд ждет неутешительное будущее.
Если сейчас зайти на Netflix, то можно увидеть, какие фильмы выходят, и вы скажите мне, что это будущее кино? Мы в большой беде.
В Тим Роббинс добавил, что высококачественные фильмы по-прежнему будут иметь успех и будут иметь длительное влияние, но это будет гораздо реже, чем было раньше.
Прошло 30 лет после " побега из Шоушенка
Когда он вышел, он получил хорошие отзывы, был номинирован на премию Оскар, но никто его не видел. Ситуацию изменения в VHS и Тед Тернер, который показывал это на своем телевизионном канале Turner Classic Movies. Это любимый фильм. Он остается на вершине IMDb как самый любимый фильм всех времен. Так что я знаю, что качественное кино, качественное телешоу будут продолжаться. Будь то хит или нет, не имеет значения по сравнению с тем, что люди подумают об этом через 10, 15, 20 лет
Напомним
Кабриолета Jaguar E-Type 1967 года, снимавшегося во всех трех фильмах об Остине Пауэрсе, продают на аукционе Mecum. Автомобиль имеет 4,2-литровый двигатель, пробег 103 000 км и недавно прошел реставрацию.