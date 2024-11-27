"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

Звезда "Побега из Шоушенка" Тим Роббинс поделился мыслями о будущем кино, пишет УНН со ссылкой на NME.

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Американский актер Тим Роббинс беспокоится о будущем киноиндустрии.

Тим Роббинс, прославившийся своей ролью в фильме "Побег из Шоушенка", начал свою карьеру в 1982 году и сейчас является уже "ветераном" актерского мастерства. У него были роли в таких фильмах, как "Лучший стрелок", "Тропическая лихорадка" и "Таинственная река" среди многих других.

В настоящее время он снимается в научно-фантастическом антиутопическом сериале Apple TV+ Silo с Ребеккой Фергюсон. В интервью The Guardian о проекте и своей карьере актер выразил обеспокоенность по поводу будущего киноиндустрии.

Тим Роббинс, считает, что Голливуд ждет неутешительное будущее.

Если сейчас зайти на Netflix, то можно увидеть, какие фильмы выходят, и вы скажите мне, что это будущее кино? Мы в большой беде.

В Тим Роббинс добавил, что высококачественные фильмы по-прежнему будут иметь успех и будут иметь длительное влияние, но это будет гораздо реже, чем было раньше.

Когда он вышел, он получил хорошие отзывы, был номинирован на премию Оскар, но никто его не видел. Ситуацию изменения в VHS и Тед Тернер, который показывал это на своем телевизионном канале Turner Classic Movies. Это любимый фильм. Он остается на вершине IMDb как самый любимый фильм всех времен. Так что я знаю, что качественное кино, качественное телешоу будут продолжаться. Будь то хит или нет, не имеет значения по сравнению с тем, что люди подумают об этом через 10, 15, 20 лет