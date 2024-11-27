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Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Киев  •  УНН

 • 35698 просмотра

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Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора.

Иностранные аудиторы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проведут проверку эффективности работы бюро только за период с 6 марта 2023 года по 18 ноября 2024 года, то есть только за время, когда его возглавляет действующий директор Семен Кривонос. Таким образом, все нарушения в работе антикоррупционеров, которые были допущены до 2023 года, остаются без внимания, пишет УНН.

Детали

В НАБУ 3 октября наконец начался первый внешний независимый аудит. На днях аудиторы после критики общественности наконец утвердили критерии и методику оценки эффективности работы бюро.

"Утвердить период, который будет охватывать оценка (аудит) эффективности деятельности НАБУ, с даты назначения текущего директора НАБУ до даты утверждения комиссией критериев и методики проведения оценки эффективности НАБУ, а именно с 6 марта 2023 года по 18 ноября 2024 года", - определили аудиторы на своем заседании.

Таким образом, без внимания первого аудита в НАБУ останется огромный период времени с начала создания этого органа, когда им руководили Артем Сытник и его первый заместитель Гизо Углава, которого сейчас обвиняют в "сливах" информации из бюро и давлении на разоблачителей.

Сколько еще нарушений могло быть сделано за время, не охваченный аудитом, остается лишь догадываться, однако очевидно, что ограничение аудита лишь последними годами вызывает вопросы о его полноте и объективности. Игнорирование периода, когда НАБУ возглавляли предыдущие руководители, создает риск сокрытия системных проблем и злоупотреблений, которые могли повлиять на репутацию и эффективность бюро.

Аудит, который бы охватывал весь период деятельности НАБУ, с момента его создания, обеспечил бы более комплексную и прозрачную оценку работы органа, а также позволил бы выявить все возможные нарушения и проблемы, независимо от того, когда они имели место. Ведь выборочный подход к проверке ставит под сомнение реальные цели и результаты этой инициативы.

Добавим

В последнее время у общественности собралось много вопросов о работе детективов НАБУ. В частности, нередко звучат заявления о потере независимости антикоррупционных органов в Украине. Об этом, в том числе, заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения "внешних" целей.

К тому же правозащитники бьют тревогу из-за систематических нарушений со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП презумпции невиновности.

Это зафиксировали, в частности, и в теневом отчете к разделу 23 "Правосудие и фундаментальные права" отчета Европейской комиссии по Украине за 2023 год, подготовленном коалицией общественных организаций. Согласно документу, в ряде судебных дел судьи фиксировали нарушение принципа презумпции невиновности со стороны детективов НАБУ, которые в публичных комментариях и интервью фактически "назначали" фигурантов виновными.

Нередко громкие обвинения топ-чиновников со стороны НАБУ в итоге завершаются оправдательными приговорами. Примером является дело экс-министра Владимира Омеляна. Его обвинили в потерях бюджета из-за сокращения портовых сборов, которые он ввел. Но в суде все аргументы детективов и прокуроров САП были полностью разбиты как ничтожные. Кстати, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться с экс-министром Николаем Сольским, которого в мае обвинили в присвоении земли в Сумской области в пользу бойцов АТО. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы решили заявить об этом только в этом году. К тому же, в тот момент, когда Сольский достиг результатов в переговорах с поляками по разблокированию границы.

Впрочем, имеющиеся в публичном доступе материалы свидетельствуют о сомнительных доказательствах детективов, что засвидетельствовал экспертный вывод манипуляции с экспертизами по этому делу. Одну из них они пытались "слить" и аннулировать через суд - предположительно из-за того, что такая экспертиза свидетельствовала о невиновности экс-министра.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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